Доверие нельзя купить: медиаэксперты объяснили, почему честность важнее бюджета и что ценят казахстанцы

В Астане 6 ноября в рамках Astana Media Week прошла панельная сессия APRM под названием «Кризис доверия – новая эра коммуникаций?». Представители PR-индустрии, медиа и бизнеса обсудили, почему доверие аудитории стало ключевым капиталом коммуникаций и каким образом его можно восстановить в эпоху фейковых новостей и информационного перегруза, сообщает Lada.kz.
Эксперты единодушны: классические громкие лозунги и масштабные рекламные кампании теряют эффективность. На первый план выходит искренность и прозрачность.
«Сегодня доверие – главный актив, который нельзя купить ни рекламой, ни бюджетами. Мы живем во время, когда аудитория моментально чувствует фальшь и мгновенно реагирует на несоответствие слов и действий. Доверие – это валюта, которой общество рассчитывается с бизнесом за прозрачность, ответственность и честность. Потеряешь его, и никакой маркетинг не спасет», – отметил директор по коммуникациям Freedom Ticketon Азамат Атагелды.
Пресс-секретарь Алматинской области Жанна Арынбекова рассказала, что региональные власти делают ставку на открытый диалог с жителями:
личные эфиры,
участие в жизни регионов,
прямое взаимодействие с населением.
По словам Арынбековой, такой подход позволяет чиновникам стать не просто представителями власти, а полноценной частью общества.
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев подчеркнул, что сегодня «правда стоит очень дорого». Главной угрозой общественному доверию является поток недостоверной информации.
Для повышения прозрачности МВД внедряет:
мобильные приложения,
онлайн-сервисы,
интерактивные платформы обратной связи.
Медиаменеджер Lada.kz Баглан Айдашов поделился опытом работы региональных медиа, где доверие аудитории строится через прямое взаимодействие:
«Нас ежедневно читают около 150 тысяч человек. До 20% из них – жители Мангистауской области. Это очень требовательная аудитория, доверие которой непросто завоевать и еще сложнее удержать. Но у нас это получается. Каждый день мы получаем от 20 до 40 сообщений от читателей с просьбами осветить ту или иную тему – и именно это лучше всего говорит об их доверии к нам».
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров напомнил, что Казахстан сохраняет высокий уровень доверия на глобальной арене:
За 30 лет страна привлекла более 474 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что составляет 42% от вложений в Центральную Азию.
Казахстан стал площадкой для крупнейших международных саммитов и съездов с участием мировых лидеров.
Ведущие рейтинговые агентства стабильно подтверждают позиции страны, а рейтинги, как известно, не покупаются.
Во время сессии был представлен первый национальный индекс общественного доверия – Kaz Trust Barometer, вдохновленный глобальным исследованием Edelman Trust Barometer.
Инициатива позволит:
измерять уровень доверия к государству, бизнесу, медиа и НКО,
создавать прозрачную систему анализа общественного восприятия,
формировать стратегию повышения доверия на всех уровнях коммуникаций.
Модератором дискуссии выступила председатель APRM Акерке Берлибай. Ассоциация, созданная весной 2025 года, объединяет более 250 специалистов в области PR, коммуникаций и медиа, продвигая принципы открытости и профессиональной этики.
