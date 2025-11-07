Казахстан и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов

В столице США, Вашингтоне, 6 ноября состоялось значимое событие для двусторонних отношений Казахстана и Соединенных Штатов Америки. В присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере критически важных минералов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Меморандум, имеющий стратегическое значение для развития промышленности и торговли, был подписан с обеих сторон высокопоставленными представителями:
От Казахстана – министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев;
От США – министр торговли Говард Латник.
Присутствие президента Токаева подчеркивает важность данного соглашения и намерение обеих стран развивать совместные проекты в ключевой для экономики области.
Меморандум предполагает:
совместное исследование и разработку месторождений критически важных минералов;
обмен технологиями и передовыми методами добычи и переработки;
создание устойчивых цепочек поставок для стратегических отраслей промышленности;
укрепление двустороннего партнерства в энергетическом и технологическом секторах.
Эксперты отмечают, что критически важные минералы играют ключевую роль в развитии современных технологий, включая электронику, возобновляемую энергетику и оборонную промышленность.
Программа визита президента Казахстана в Вашингтон началась с важных дипломатических встреч. Токаев встретился с:
государственным секретарем США Марко Рубио;
министром торговли Говардом Латником;
специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.
Эти встречи были направлены на обсуждение дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и США, а также координации совместных инициатив в регионе Центральной Азии.
Подписание меморандума открывает новые перспективы для Казахстана:
расширение экспортного потенциала минералов;
привлечение инвестиций и современных технологий;
повышение роли страны в глобальных цепочках поставок критически важных ресурсов;
укрепление международного имиджа Казахстана как надежного партнера для ведущих экономик мира.
Эксперты подчеркивают, что сотрудничество с США в этой сфере может стать одним из ключевых драйверов экономического роста страны в ближайшие годы.
Комментарии0 комментарий(ев)