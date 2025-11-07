Казахстан и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов

В столице США, Вашингтоне, 6 ноября состоялось значимое событие для двусторонних отношений Казахстана и Соединенных Штатов Америки. В присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере критически важных минералов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фто: Акорда

Подписание документа при участии лидеров двух стран

Меморандум, имеющий стратегическое значение для развития промышленности и торговли, был подписан с обеих сторон высокопоставленными представителями:

От Казахстана – министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев;

От США – министр торговли Говард Латник.

Присутствие президента Токаева подчеркивает важность данного соглашения и намерение обеих стран развивать совместные проекты в ключевой для экономики области.

Ключевые направления сотрудничества

Меморандум предполагает:

совместное исследование и разработку месторождений критически важных минералов;

обмен технологиями и передовыми методами добычи и переработки;

создание устойчивых цепочек поставок для стратегических отраслей промышленности;

укрепление двустороннего партнерства в энергетическом и технологическом секторах.

Эксперты отмечают, что критически важные минералы играют ключевую роль в развитии современных технологий, включая электронику, возобновляемую энергетику и оборонную промышленность.

Визит президента Токаева: насыщенная программа встреч

Программа визита президента Казахстана в Вашингтон началась с важных дипломатических встреч. Токаев встретился с:

государственным секретарем США Марко Рубио;

министром торговли Говардом Латником;

специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Эти встречи были направлены на обсуждение дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и США, а также координации совместных инициатив в регионе Центральной Азии.

Значение соглашения для Казахстана

Подписание меморандума открывает новые перспективы для Казахстана:

расширение экспортного потенциала минералов;

привлечение инвестиций и современных технологий;

повышение роли страны в глобальных цепочках поставок критически важных ресурсов;

укрепление международного имиджа Казахстана как надежного партнера для ведущих экономик мира.

Эксперты подчеркивают, что сотрудничество с США в этой сфере может стать одним из ключевых драйверов экономического роста страны в ближайшие годы.