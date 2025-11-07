Национальный Банк Казахстана и Visa запускают совместные инновационные проекты

7 ноября 2025 года стало знаковой датой для казахстанского финансового сектора: Национальный Банк Казахстана и глобальная платежная система Visa подписали Меморандум о сотрудничестве. Соглашение было заключено в ходе официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон, сообщает Lada.kz.
Согласно информации Uchet.kz, документ подписали заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов и глава глобального направления по взаимодействию с государственными органами Visa Р. Б. Томсон.
По словам Акылжана Баймагамбетова, Меморандум направлен на дальнейшее укрепление многолетнего партнерства между Национальным Банком и Visa. Основная цель соглашения — совместная реализация инициатив, способствующих развитию платежного рынка Казахстана.
«Мы уверены, что совместные намерения сторон будут способствовать совершенствованию платежной отрасли и откроют новые возможности для всех участников рынка», — отметил заместитель председателя Национального Банка.
Одним из ключевых пунктов Меморандума является создание Центра компетенций на базе Национальной платежной корпорации.
Цель Центра:
тестирование последних инновационных решений на платежном рынке;
апробация карточных сервисов с использованием цифровых активов;
изучение практических преимуществ новых технологий для участников финансового рынка.
Такой подход позволит Казахстану интегрировать современные цифровые инструменты в национальную финансовую систему и повысить уровень обслуживания клиентов.
Еще одним приоритетным направлением сотрудничества станет развитие Антифрод-центра Национального Банка.
Планируется:
изучение и внедрение технологий на основе искусственного интеллекта;
повышение эффективности системы противодействия финансовому мошенничеству;
разработка новых механизмов защиты участников рынка от потенциальных угроз.
Эти меры позволят значительно укрепить доверие к финансовой системе и повысить уровень безопасности платежей в Казахстане.
Подписание Меморандума с Visa открывает новые горизонты для казахстанской экономики:
ускорение цифровизации платежной инфраструктуры;
внедрение международных стандартов и инновационных сервисов;
повышение конкурентоспособности банковских и платежных услуг на региональном уровне.
Эксперты отмечают, что подобные инициативы создают устойчивую платформу для дальнейшего развития финансовых технологий и укрепления доверия потребителей к национальной платежной системе.
