Национальный Банк Казахстана и Visa запускают совместные инновационные проекты

7 ноября 2025 года стало знаковой датой для казахстанского финансового сектора: Национальный Банк Казахстана и глобальная платежная система Visa подписали Меморандум о сотрудничестве. Соглашение было заключено в ходе официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон, сообщает Lada.kz.

Фото: msn.com

Согласно информации Uchet.kz, документ подписали заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов и глава глобального направления по взаимодействию с государственными органами Visa Р. Б. Томсон.

Цели Меморандума: развитие платежной инфраструктуры

По словам Акылжана Баймагамбетова, Меморандум направлен на дальнейшее укрепление многолетнего партнерства между Национальным Банком и Visa. Основная цель соглашения — совместная реализация инициатив, способствующих развитию платежного рынка Казахстана.

«Мы уверены, что совместные намерения сторон будут способствовать совершенствованию платежной отрасли и откроют новые возможности для всех участников рынка», — отметил заместитель председателя Национального Банка.

Создание Центра компетенций: тестирование инноваций

Одним из ключевых пунктов Меморандума является создание Центра компетенций на базе Национальной платежной корпорации.

Цель Центра:

тестирование последних инновационных решений на платежном рынке;

апробация карточных сервисов с использованием цифровых активов;

изучение практических преимуществ новых технологий для участников финансового рынка.

Такой подход позволит Казахстану интегрировать современные цифровые инструменты в национальную финансовую систему и повысить уровень обслуживания клиентов.

Совершенствование работы Антифрод-центра

Еще одним приоритетным направлением сотрудничества станет развитие Антифрод-центра Национального Банка.

Планируется:

изучение и внедрение технологий на основе искусственного интеллекта;

повышение эффективности системы противодействия финансовому мошенничеству;

разработка новых механизмов защиты участников рынка от потенциальных угроз.

Эти меры позволят значительно укрепить доверие к финансовой системе и повысить уровень безопасности платежей в Казахстане.

Перспективы для казахстанского финансового рынка

Подписание Меморандума с Visa открывает новые горизонты для казахстанской экономики:

ускорение цифровизации платежной инфраструктуры;

внедрение международных стандартов и инновационных сервисов;

повышение конкурентоспособности банковских и платежных услуг на региональном уровне.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы создают устойчивую платформу для дальнейшего развития финансовых технологий и укрепления доверия потребителей к национальной платежной системе.