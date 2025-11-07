18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.11.2025, 07:02

Токаев в Белом доме: США и Казахстан подписали сделки на $17 млрд

Новости Казахстана 0 833

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел официальную встречу с действующим президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В ходе переговоров были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов, а также обсуждались перспективы многопланового расширенного стратегического партнерства между странами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Благодарность и признание исторического значения

На встрече Токаев выразил благодарность Дональду Трампу за приглашение посетить Вашингтон и за исключительное гостеприимство, оказанное казахстанской делегации.

Президент Казахстана отметил историческую значимость президентства Трампа, подчеркнув, что под его руководством США укрепляют свои позиции как ведущая мировая экономическая, политическая и технологическая держава.

"Американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира", — отметили в пресс-службе Акорды.

Поддержка миротворческих инициатив США

Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку миротворческих инициатив Дональда Трампа, включая проект TRIPP (Маршрут Трампа за международный мир и процветание).

По словам президента Казахстана, этот проект способен способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора, укрепляя торгово-экономические связи между странами Центральной Азии и мировыми рынками.

Стратегическое партнерство и подписанные соглашения

Дональд Трамп в свою очередь подтвердил приверженность США укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

В рамках визита были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов, что открывает новые перспективы для двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.

Пресс-служба Акорды подчеркнула, что в ходе беседы президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки, а также определили ключевые направления взаимовыгодного сотрудничества.

Участники встречи

На встрече присутствовали представители обеих стран:

  • Казахстан: министр иностранных дел Ермек Кошербаев и посол Казахстана в США Магжан Ильясов.

  • США: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр экономики Скотт Бессант.

Программа визита Токаева в Вашингтон

Президент Казахстана прибыл в Вашингтон в ночь на 6 ноября. Программа визита включала:

  • встречу с государственным секретарем Марком Рубио;

  • переговоры с министром торговли Говардом Латником;

  • встречу со Специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

В ходе этих встреч стороны обсудили ключевые аспекты двусторонней и региональной повестки, уделив особое внимание вопросам экономического и стратегического взаимодействия.

Сотрудничество в сфере критически важных минералов

Во время визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и США по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

Документ подписали:

  • Ерсайын Нагаспаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан;

  • Говард Латник, министр торговли США.

Меморандум открывает новые возможности для совместного развития добычи и переработки стратегически важных ресурсов, укрепляя экономическую и технологическую кооперацию между странами.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь