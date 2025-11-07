Токаев в Белом доме: США и Казахстан подписали сделки на $17 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел официальную встречу с действующим президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В ходе переговоров были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов, а также обсуждались перспективы многопланового расширенного стратегического партнерства между странами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
На встрече Токаев выразил благодарность Дональду Трампу за приглашение посетить Вашингтон и за исключительное гостеприимство, оказанное казахстанской делегации.
Президент Казахстана отметил историческую значимость президентства Трампа, подчеркнув, что под его руководством США укрепляют свои позиции как ведущая мировая экономическая, политическая и технологическая держава.
"Американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира", — отметили в пресс-службе Акорды.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку миротворческих инициатив Дональда Трампа, включая проект TRIPP (Маршрут Трампа за международный мир и процветание).
По словам президента Казахстана, этот проект способен способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора, укрепляя торгово-экономические связи между странами Центральной Азии и мировыми рынками.
Дональд Трамп в свою очередь подтвердил приверженность США укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.
В рамках визита были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов, что открывает новые перспективы для двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.
Пресс-служба Акорды подчеркнула, что в ходе беседы президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки, а также определили ключевые направления взаимовыгодного сотрудничества.
На встрече присутствовали представители обеих стран:
Казахстан: министр иностранных дел Ермек Кошербаев и посол Казахстана в США Магжан Ильясов.
США: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр экономики Скотт Бессант.
Президент Казахстана прибыл в Вашингтон в ночь на 6 ноября. Программа визита включала:
встречу с государственным секретарем Марком Рубио;
переговоры с министром торговли Говардом Латником;
встречу со Специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.
В ходе этих встреч стороны обсудили ключевые аспекты двусторонней и региональной повестки, уделив особое внимание вопросам экономического и стратегического взаимодействия.
Во время визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и США по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.
Документ подписали:
Ерсайын Нагаспаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан;
Говард Латник, министр торговли США.
Меморандум открывает новые возможности для совместного развития добычи и переработки стратегически важных ресурсов, укрепляя экономическую и технологическую кооперацию между странами.
