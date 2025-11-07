Токаев в Белом доме: США и Казахстан подписали сделки на $17 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел официальную встречу с действующим президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В ходе переговоров были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов , а также обсуждались перспективы многопланового расширенного стратегического партнерства между странами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Благодарность и признание исторического значения

На встрече Токаев выразил благодарность Дональду Трампу за приглашение посетить Вашингтон и за исключительное гостеприимство, оказанное казахстанской делегации.

Президент Казахстана отметил историческую значимость президентства Трампа, подчеркнув, что под его руководством США укрепляют свои позиции как ведущая мировая экономическая, политическая и технологическая держава.

"Американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира", — отметили в пресс-службе Акорды.

Поддержка миротворческих инициатив США

Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку миротворческих инициатив Дональда Трампа, включая проект TRIPP (Маршрут Трампа за международный мир и процветание).

По словам президента Казахстана, этот проект способен способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора, укрепляя торгово-экономические связи между странами Центральной Азии и мировыми рынками.

Стратегическое партнерство и подписанные соглашения

Дональд Трамп в свою очередь подтвердил приверженность США укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

В рамках визита были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов, что открывает новые перспективы для двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.

Пресс-служба Акорды подчеркнула, что в ходе беседы президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки, а также определили ключевые направления взаимовыгодного сотрудничества.

Участники встречи

На встрече присутствовали представители обеих стран:

Казахстан: министр иностранных дел Ермек Кошербаев и посол Казахстана в США Магжан Ильясов.

США: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр экономики Скотт Бессант.

Программа визита Токаева в Вашингтон

Президент Казахстана прибыл в Вашингтон в ночь на 6 ноября. Программа визита включала:

встречу с государственным секретарем Марком Рубио ;

переговоры с министром торговли Говардом Латником ;

встречу со Специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

В ходе этих встреч стороны обсудили ключевые аспекты двусторонней и региональной повестки, уделив особое внимание вопросам экономического и стратегического взаимодействия.

Сотрудничество в сфере критически важных минералов

Во время визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и США по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

Документ подписали:

Ерсайын Нагаспаев , министр промышленности и строительства Республики Казахстан;

Говард Латник, министр торговли США.

Меморандум открывает новые возможности для совместного развития добычи и переработки стратегически важных ресурсов, укрепляя экономическую и технологическую кооперацию между странами.