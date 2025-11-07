Казахстанцам разрешили гасить ипотеку с помощью пенсионных выплат: подробности

Министерство промышленности и строительства Казахстана предложило изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕНПФ), чтобы облегчить гражданам улучшение жилищных условий и снизить долговую нагрузку по ипотеке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Проект приказа предусматривает возможность использовать единовременные пенсионные выплаты для:
Частичного погашения основного долга по ипотечному кредиту;
Снижения ежемесячного платежа, если сумма выплаты распределяется на оставшийся срок кредита;
Сокращения срока ипотеки, что позволит быстрее расплатиться с банком и уменьшить переплату по процентам.
Соответствие новому Налоговому кодексу
В обновленном кодексе доходы граждан в виде пенсионных выплат из ЕНПФ освобождаются от удержания индивидуального подоходного налога для резидентов Казахстана.
Снижение долговой нагрузки
Изменения помогут гражданам быстрее расплачиваться с банками и уменьшат финансовое давление на заемщиков, особенно при ипотеке на длительный срок.
Поддержка улучшения жилищных условий
Правки направлены на упрощение механизма использования пенсионных накоплений для покупки или улучшения жилья, что соответствует государственным программам поддержки населения.
Теперь люди, получившие единовременную выплату из ЕНПФ, смогут:
Экономить на процентах по ипотеке;
Сокращать срок выплат по кредиту без дополнительных финансовых сложностей;
Использовать накопленные пенсионные средства как инструмент снижения долговой нагрузки, а не только как личные сбережения на будущее.
Обсуждение проекта приказа продлится до 21 ноября 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале "Открытые НПА".
Комментарии0 комментарий(ев)