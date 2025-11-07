18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.11.2025, 07:19

Казахстанцам разрешили гасить ипотеку с помощью пенсионных выплат: подробности

Новости Казахстана 0 3 235

Министерство промышленности и строительства Казахстана предложило изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕНПФ), чтобы облегчить гражданам улучшение жилищных условий и снизить долговую нагрузку по ипотеке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Что предлагают изменить

Проект приказа предусматривает возможность использовать единовременные пенсионные выплаты для:

  • Частичного погашения основного долга по ипотечному кредиту;

  • Снижения ежемесячного платежа, если сумма выплаты распределяется на оставшийся срок кредита;

  • Сокращения срока ипотеки, что позволит быстрее расплатиться с банком и уменьшить переплату по процентам.

Причины и цели инициативы

  1. Соответствие новому Налоговому кодексу

  2. В обновленном кодексе доходы граждан в виде пенсионных выплат из ЕНПФ освобождаются от удержания индивидуального подоходного налога для резидентов Казахстана.

  3. Снижение долговой нагрузки

  4. Изменения помогут гражданам быстрее расплачиваться с банками и уменьшат финансовое давление на заемщиков, особенно при ипотеке на длительный срок.

  5. Поддержка улучшения жилищных условий

  6. Правки направлены на упрощение механизма использования пенсионных накоплений для покупки или улучшения жилья, что соответствует государственным программам поддержки населения.

Что это значит для казахстанцев

Теперь люди, получившие единовременную выплату из ЕНПФ, смогут:

  • Экономить на процентах по ипотеке;

  • Сокращать срок выплат по кредиту без дополнительных финансовых сложностей;

  • Использовать накопленные пенсионные средства как инструмент снижения долговой нагрузки, а не только как личные сбережения на будущее.

  • Обсуждение проекта приказа продлится до 21 ноября 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале "Открытые НПА".

35
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь