Казахстанцам разрешили гасить ипотеку с помощью пенсионных выплат: подробности

Проект приказа предусматривает возможность использовать единовременные пенсионные выплаты для:

Сокращения срока ипотеки , что позволит быстрее расплатиться с банком и уменьшить переплату по процентам.

Снижения ежемесячного платежа , если сумма выплаты распределяется на оставшийся срок кредита;

Соответствие новому Налоговому кодексу

В обновленном кодексе доходы граждан в виде пенсионных выплат из ЕНПФ освобождаются от удержания индивидуального подоходного налога для резидентов Казахстана.

Снижение долговой нагрузки

Изменения помогут гражданам быстрее расплачиваться с банками и уменьшат финансовое давление на заемщиков, особенно при ипотеке на длительный срок.

Поддержка улучшения жилищных условий