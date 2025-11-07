Россиянин не ожидал, что его паспорт в Казахстане будет стоить 275 тысяч тенге

Гражданин Российской Федерации получил штраф в Казахстане за то, что не уведомил местные власти о приобретении иностранного гражданства и не сдал казахстанский паспорт, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© N24.ru

Как произошло нарушение

Инцидент был зафиксирован на пункте пропуска «Урлютобе» при пересечении государственной границы.

Гражданин К., имеющий гражданство Казахстана, не сообщил компетентным органам о получении российского гражданства и не сдал документы удостоверяющие личность.

Согласно казахстанскому законодательству, гражданин РК теряет своё гражданство, если приобретает гражданство другой страны.

Обязанности граждан при получении иностранного гражданства

В суде напомнили:

Лицо, имеющее гражданство Казахстана, которое получило гражданство другой страны, обязано в течение 30 дней уведомить об этом органы внутренних дел РК или казахстанское загранучреждение за границей.

При этом нужно сдать паспорт или удостоверение личности.

Невыполнение этих требований влечёт административное наказание.

Позиция нарушителя

Мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что приехал в Казахстан для снятия пенсионных накоплений, после чего планировал сдать документы гражданина РК в российском консульстве в Омске.

Он также попросил учесть личные обстоятельства:

наличие родственников в Казахстане , включая тётю преклонного возраста , проживающую в Семее;

добровольное признание правонарушения и готовность сотрудничать с властями.

Решение суда

Железинский районный суд Жамбылской области признал К. виновным по части 2 статьи 496 КоАП («О гражданстве Республики Казахстан») и назначил:

административное взыскание в виде штрафа – 100 МРП;

с учётом смягчающих обстоятельств, штраф был снижен на 30%, составив 275 240 тенге.

Отмечается, что постановление ещё не вступило в законную силу.

Итог

Случай подчеркивает важность соблюдения законодательства о гражданстве в Казахстане: