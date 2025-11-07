18+
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.11.2025, 08:15

Россиянин не ожидал, что его паспорт в Казахстане будет стоить 275 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 7 153

Гражданин Российской Федерации получил штраф в Казахстане за то, что не уведомил местные власти о приобретении иностранного гражданства и не сдал казахстанский паспорт, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© N24.ru
© N24.ru

Как произошло нарушение

Инцидент был зафиксирован на пункте пропуска «Урлютобе» при пересечении государственной границы.

Гражданин К., имеющий гражданство Казахстана, не сообщил компетентным органам о получении российского гражданства и не сдал документы удостоверяющие личность.

Согласно казахстанскому законодательству, гражданин РК теряет своё гражданство, если приобретает гражданство другой страны.

Обязанности граждан при получении иностранного гражданства

В суде напомнили:

  • Лицо, имеющее гражданство Казахстана, которое получило гражданство другой страны, обязано в течение 30 дней уведомить об этом органы внутренних дел РК или казахстанское загранучреждение за границей.

  • При этом нужно сдать паспорт или удостоверение личности.

Невыполнение этих требований влечёт административное наказание.

Позиция нарушителя

Мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что приехал в Казахстан для снятия пенсионных накоплений, после чего планировал сдать документы гражданина РК в российском консульстве в Омске.

Он также попросил учесть личные обстоятельства:

  • наличие родственников в Казахстане, включая тётю преклонного возраста, проживающую в Семее;

  • добровольное признание правонарушения и готовность сотрудничать с властями.

Решение суда

Железинский районный суд Жамбылской области признал К. виновным по части 2 статьи 496 КоАП («О гражданстве Республики Казахстан») и назначил:

  • административное взыскание в виде штрафа – 100 МРП;

  • с учётом смягчающих обстоятельств, штраф был снижен на 30%, составив 275 240 тенге.

Отмечается, что постановление ещё не вступило в законную силу.

Итог

Случай подчеркивает важность соблюдения законодательства о гражданстве в Казахстане:

  • получение иностранного гражданства требует обязательного уведомления властей;

  • несоблюдение процедуры может привести к крупному штрафу;

  • суд учитывает личные обстоятельства и добросовестность нарушителя при вынесении решения.

30
21
1
