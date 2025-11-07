Жилье для казахстанцев: кого исключат из очереди по новым правилам с 15 ноября

С середины ноября 2025 года в Казахстане обновляются правила постановки граждан на учет как нуждающихся в жилье. Новые требования уточняют, кто может, а кто не сможет претендовать на жилье из государственного фонда, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: lenin.cap.ru

Когда и почему меняются правила

С 24 мая 2025 года все казахстанцы получили возможность встать в очередь на жилье. При этом существовали определенные условия, ограничивающие право на постановку на учет, главным образом связанные с наличием жилья за последние годы.

С 30 октября 2025 года Министерство промышленности и строительства РК утвердило приказ №464, который вводит новые уточнения и дополнения. Они начнут действовать с 15 ноября 2025 года.

Основные изменения в требованиях к кандидатам

Ранее отказ в постановке на учет мог быть вызван следующими обстоятельствами:

наличие жилья на праве собственности в течение последних пяти лет;

предоставленное жилье из государственного фонда или арендуемое через акимат;

предоставление недостоверных сведений в документах;

участие в государственных жилищных программах.

С середины ноября список оснований для отказа расширяется:

Приватизированное жилье граждане, которые ранее получили и приватизировали жилье из государственного жилищного фонда, не смогут встать на учет. Участие в льготных ипотечных программах лица, которые приобретали жилье в собственность с использованием ипотечного жилищного займа по государственным программам или через документы Системы государственного планирования РК, также будут исключены из очереди.

Таким образом, к существующим четырем основаниям для отказа добавились два новых, затрагивающих приватизацию и участие в льготных ипотечных госпрограммах.

Что это значит для казахстанцев

Если гражданин соответствует хотя бы одному из перечисленных условий, он не сможет подать заявку на постановку на учет для получения жилья.

Министерство подчеркивает, что эти изменения направлены на более справедливое распределение государственного жилья и предотвращение дублирования льгот для тех, кто уже имел возможность пользоваться жильем или участвовать в государственных программах.

Срок вступления изменений в силу