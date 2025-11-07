18+
07.11.2025, 09:12

«Выдающийся Президент, великая страна»: Трамп о Токаеве и мощи Казахстана

Новости Казахстана 0 1 189

Лидер США Дональд Трамп назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «выдающимся лидером». Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на слова Трампа во время общения с журналистами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

Признание лидерства Токаева

По словам Дональда Трампа, Казахстан обладает значительными природными ресурсами, а президент страны демонстрирует выдающееся руководство.

"Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся президент", — подчеркнул Трамп.

Это заявление стало очередным подтверждением высокого международного авторитета Касым-Жомарта Токаева и его роли в укреплении позиций Казахстана на мировой арене.

Возможный визит Трампа в Казахстан

Журналисты поинтересовались у Трампа, планирует ли он посетить Казахстан. Лидер США отметил, что пока конкретных планов нет, но возможность визита не исключена:

"Никогда не знаешь, что будет через год. Я не исключаю такую возможность", — заявил Трамп.

Таким образом, открываются перспективы для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между США и Казахстаном, включая политические, экономические и стратегические направления.

Перспективы сотрудничества

Эксперты отмечают, что подобные оценки со стороны мировых лидеров могут положительно сказаться на международном имидже Казахстана. Возможный визит Дональда Трампа мог бы стать важным шагом для расширения экономических связей и стратегического партнерства.

4
5
0
