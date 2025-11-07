18+
07.11.2025, 10:19

Казахстанцы побили все рекорды зарубежных покупок: средний чек достиг 83,9 тыс. тенге

Новости Казахстана 0 587

Растущая популярность трансграничных онлайн-покупок и увеличение количества поездок за рубеж стимулируют активность казахстанцев в использовании платежных карт за границей, сообщает Lada.kz. 

Фото: medium.com
Фото: medium.com

Рекордное количество операций

С января по сентябрь 2025 года казахстанцы совершили почти 200 млн операций по своим банковским картам за пределами страны.

  • Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20,1%.

  • Для сравнения: год назад темпы роста достигали 38,3%, а в 2023 году — более 75%.

Эти данные свидетельствуют о том, что хотя интерес к международным платежам продолжает расти, темпы этого роста постепенно замедляются.

Общая сумма операций и структура платежей

По информации Первого кредитного бюро, суммарная стоимость всех зарубежных операций казахстанцев достигла 3,7 трлн тенге, увеличившись на 28,6% по сравнению с прошлым годом.

Безналичные платежи

  • На них приходится 98% всех транзакций — 196,1 млн операций.

  • Их доля в общей сумме платежей составляет 91%, или около 3,3 трлн тенге.

  • Онлайн-покупки через интернет и мобильные приложения формируют 70% всех безналичных операций.

Средняя сумма одной безналичной транзакции выросла с 12,3 тыс. тенге до 13,6 тыс. тенге.

Снятие наличных за границей

  • Количество операций с наличными снизилось на 8,3%, до 3,9 млн.

  • Общий объем снятых средств при этом немного увеличился — 323,5 млрд тенге (+1,7%).

  • Средний чек снятия наличных составил 83,9 тыс. тенге, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Снижение числа операций с наличными отражает устойчивый тренд: казахстанцы всё активнее используют карты для безналичных расчетов, даже находясь за рубежом.

Основные драйверы роста платежей за границей

Эксперты выделяют несколько факторов, влияющих на рост операций с картами за границей:

  1. Расширение трансграничных онлайн-покупок — всё больше казахстанцев приобретают товары и услуги за рубежом через интернет.

  2. Увеличение числа поездок за границу — путешествия и деловые поездки стимулируют использование карт.

  3. Популярность зарубежных цифровых сервисов — подписки на стриминги, приложения и платформы приводят к росту безналичных платежей.

Вместе с тем, уменьшение числа снятий наличных подтверждает устойчивую тенденцию к переходу на безналичное поведение даже за пределами страны.

Вывод

Данные за первые девять месяцев 2025 года показывают, что казахстанцы активно осваивают международные платежные инструменты. Безналичные расчёты доминируют, а снятие наличных постепенно теряет популярность.

Тенденция ясно демонстрирует: будущее платежей — цифровое, онлайн и безналичное, а карты становятся неотъемлемой частью жизни современного казахстанского потребителя за границей.

