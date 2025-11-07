Казахстан обновляет авиапарк: подписано соглашение на 18 самолетов Boeing

Казахстан делает стратегический шаг в развитии авиационной отрасли — авиапарк страны будет обновлен и расширен, сообщает LS со ссылкой на государственный фонд «Самрук-Қазына», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Новое соглашение с Boeing

«Эйр Астана» и Boeing подписали соглашение о намерениях (Letter of Intent) по обновлению и расширению дальнемагистрального флота авиакомпании. В рамках договора планируется приобретение 18 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787-9.

«Два самолета поступят в авиапарк уже в следующем году, поставка еще одного ожидается в 2027 году, остальных — начиная с 2032 года», — уточнили в «Самрук-Қазына».

Расширение возможностей и маршрутов

Обновление флота позволит значительно увеличить пассажирские емкости авиакомпании. Эксперты ожидают, что новые воздушные суда станут драйвером развития маршрутной сети, что позволит соединить Казахстан с крупнейшими деловыми и туристическими центрами:

Европы

Азии

США

Ближнего Востока

Такое расширение особенно важно для международного позиционирования страны и повышения привлекательности авиаперевозок.

Новые рейсы и перспективные направления

Ранее стало известно, что с марта 2026 года «Эйр Астана» запускает новый прямой рейс Алматы — Токио. Кроме того, рассматриваются новые направления, в числе которых:

Нью-Йорк (США)

Сингапур (Юго-Восточная Азия)

Это позволит улучшить логистику и деловые связи Казахстана с ключевыми экономическими центрами мира.

Boeing 787-9: что это за самолет

Boeing 787-9 — удлиненная версия популярного Dreamliner. Самолет отличается:

Увеличенной дальностью полета

Большей вместимостью — около 300 пассажиров

Современными технологиями для экономии топлива и комфорта пассажиров

Эти характеристики делают Boeing 787-9 идеальным выбором для дальнемагистральных маршрутов и расширения международной сети авиаперевозок.