18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.11.2025, 10:39

Казахстан обновляет авиапарк: подписано соглашение на 18 самолетов Boeing

Новости Казахстана 0 717

Казахстан делает стратегический шаг в развитии авиационной отрасли — авиапарк страны будет обновлен и расширен, сообщает LS со ссылкой на государственный фонд «Самрук-Қазына», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новое соглашение с Boeing

«Эйр Астана» и Boeing подписали соглашение о намерениях (Letter of Intent) по обновлению и расширению дальнемагистрального флота авиакомпании. В рамках договора планируется приобретение 18 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787-9.

«Два самолета поступят в авиапарк уже в следующем году, поставка еще одного ожидается в 2027 году, остальных — начиная с 2032 года», — уточнили в «Самрук-Қазына».

Расширение возможностей и маршрутов

Обновление флота позволит значительно увеличить пассажирские емкости авиакомпании. Эксперты ожидают, что новые воздушные суда станут драйвером развития маршрутной сети, что позволит соединить Казахстан с крупнейшими деловыми и туристическими центрами:

  • Европы

  • Азии

  • США

  • Ближнего Востока

Такое расширение особенно важно для международного позиционирования страны и повышения привлекательности авиаперевозок.

Новые рейсы и перспективные направления

Ранее стало известно, что с марта 2026 года «Эйр Астана» запускает новый прямой рейс Алматы — Токио. Кроме того, рассматриваются новые направления, в числе которых:

  • Нью-Йорк (США)

  • Сингапур (Юго-Восточная Азия)

Это позволит улучшить логистику и деловые связи Казахстана с ключевыми экономическими центрами мира.

Boeing 787-9: что это за самолет

Boeing 787-9 — удлиненная версия популярного Dreamliner. Самолет отличается:

  • Увеличенной дальностью полета

  • Большей вместимостью — около 300 пассажиров

  • Современными технологиями для экономии топлива и комфорта пассажиров

Эти характеристики делают Boeing 787-9 идеальным выбором для дальнемагистральных маршрутов и расширения международной сети авиаперевозок.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь