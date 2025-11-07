18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.11.2025, 11:34

Казахстанцы распробовали мясо сайги — и теперь спорят, вкуснее ли оно баранины

Новости Казахстана 0 1 918

В Казахстане вскоре начнут официально продавать мясо сайги в розничных сетях. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, подтвердив, что продукт прошёл все проверки и получил ветеринарно-санитарное одобрение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Официальное разрешение: сайгачье мясо выходит на рынок

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, продажа сайгачьего мяса разрешена после тщательной инспекции мясокомбинатов и лабораторных исследований, подтвердивших его безопасность.

Соцсети отреагировали первыми

Редакция Digital Business изучила реакции пользователей в социальных сетях. Оказалось, что казахстанцы уже успели попробовать новый продукт и активно делятся впечатлениями. Мнения оказались разнообразными — от восторга до осторожного интереса.

«Нежное и вкусное, но требует подготовки»

Многие пользователи отмечают, что сайгачье мясо отличается мягкостью и приятным вкусом, но при этом нуждается в предварительном вымачивании.

«Мясо очень нежное и вкусное. Но его нужно замочить минимум на 4–5 часов — тогда уйдёт горечь. У самцов мясо немного горчит, поэтому вымачивание обязательно. В нашей семье не всем зашло, но мне, как любителю мяса, куырдак очень понравился», — делится один из комментаторов.

По словам других гурманов, при правильном приготовлении мясо получается сочным и тающим во рту, особенно если использовать специи и травы, характерные для степной кухни.

«Похоже на баранину, но без специфического запаха»

Часть пользователей сравнивает вкус сайгачины с бараниной — но с важным отличием: отсутствием резкого запаха, который многим не по душе.

«Удивительно читать, что кому-то не понравилось. Многие не едят баранину именно из-за запаха, а у сайги этого нет. Вкусное, нежное, чуть сладковатое мясо», — написал один из пользователей Threads.

Некоторые отметили лёгкий привкус полыни, что, по их словам, только добавляет «степного шарма» блюду.

Лучше тушить, чем жарить: советы от опытных кулинаров

Опытные пользователи рекомендуют определённые способы приготовления. Так, пользователь под ником pavel3decor поделился личным опытом:

«Тушу брал небольшую — 16 кг. Очень понравилось. Мясо мягкое, чем-то похоже на баранину. Тушить — пальчики оближешь. Ещё буду брать, пока есть в продаже. На шашлык не советую — выходит суховато».

Многие кулинары сходятся во мнении, что тушение и жаркое — лучшие способы раскрыть вкус сайгачины.

«ChatGPT помог приготовить идеально»

Любопытный отзыв оставил пользователь, который впервые готовил сайгачье мясо, следуя рекомендациям искусственного интеллекта:

«Недавно купил сайгачье мясо на ярмарке. Спросил у ChatGPT, как готовить. Вымочил 6–7 часов, потом сделал жаркое. Мясо нежное, ароматное, чувствуется запах степных трав. Рёбра — просто уау, с тонкой прослойкой жира. Похоже на козлятину, но жир быстро застывает, как у дичи. Советую — однозначно да!»

Новый деликатес с потенциалом

Пока одни только осваивают приготовление сайгачины, другие уже уверены, что этот продукт может стать национальным гастрономическим хитом.

При правильной обработке и бережном подходе мясо сайги, по отзывам, может занять достойное место на казахстанском столе — рядом с кониной, бараниной и говядиной.

4
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь