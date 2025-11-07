Казахстанцы распробовали мясо сайги — и теперь спорят, вкуснее ли оно баранины

Официальное разрешение: сайгачье мясо выходит на рынок
По данным Министерства экологии и природных ресурсов, продажа сайгачьего мяса разрешена после тщательной инспекции мясокомбинатов и лабораторных исследований, подтвердивших его безопасность.
Соцсети отреагировали первыми
Редакция Digital Business изучила реакции пользователей в социальных сетях. Оказалось, что казахстанцы уже успели попробовать новый продукт и активно делятся впечатлениями. Мнения оказались разнообразными — от восторга до осторожного интереса.
«Нежное и вкусное, но требует подготовки»
Многие пользователи отмечают, что сайгачье мясо отличается мягкостью и приятным вкусом, но при этом нуждается в предварительном вымачивании.
«Мясо очень нежное и вкусное. Но его нужно замочить минимум на 4–5 часов — тогда уйдёт горечь. У самцов мясо немного горчит, поэтому вымачивание обязательно. В нашей семье не всем зашло, но мне, как любителю мяса, куырдак очень понравился», — делится один из комментаторов.
По словам других гурманов, при правильном приготовлении мясо получается сочным и тающим во рту, особенно если использовать специи и травы, характерные для степной кухни.
«Похоже на баранину, но без специфического запаха»
Часть пользователей сравнивает вкус сайгачины с бараниной — но с важным отличием: отсутствием резкого запаха, который многим не по душе.
«Удивительно читать, что кому-то не понравилось. Многие не едят баранину именно из-за запаха, а у сайги этого нет. Вкусное, нежное, чуть сладковатое мясо», — написал один из пользователей Threads.
Некоторые отметили лёгкий привкус полыни, что, по их словам, только добавляет «степного шарма» блюду.
Лучше тушить, чем жарить: советы от опытных кулинаров
Опытные пользователи рекомендуют определённые способы приготовления. Так, пользователь под ником pavel3decor поделился личным опытом:
«Тушу брал небольшую — 16 кг. Очень понравилось. Мясо мягкое, чем-то похоже на баранину. Тушить — пальчики оближешь. Ещё буду брать, пока есть в продаже. На шашлык не советую — выходит суховато».
Многие кулинары сходятся во мнении, что тушение и жаркое — лучшие способы раскрыть вкус сайгачины.
«ChatGPT помог приготовить идеально»
Любопытный отзыв оставил пользователь, который впервые готовил сайгачье мясо, следуя рекомендациям искусственного интеллекта:
«Недавно купил сайгачье мясо на ярмарке. Спросил у ChatGPT, как готовить. Вымочил 6–7 часов, потом сделал жаркое. Мясо нежное, ароматное, чувствуется запах степных трав. Рёбра — просто уау, с тонкой прослойкой жира. Похоже на козлятину, но жир быстро застывает, как у дичи. Советую — однозначно да!»
Новый деликатес с потенциалом
Пока одни только осваивают приготовление сайгачины, другие уже уверены, что этот продукт может стать национальным гастрономическим хитом.
При правильной обработке и бережном подходе мясо сайги, по отзывам, может занять достойное место на казахстанском столе — рядом с кониной, бараниной и говядиной.
