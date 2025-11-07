В таможне рассказали, какие суммы денег разрешено перевозить по Казахстану

На брифинге в Региональной службе коммуникаций 7 ноября 2025 года и.о. руководителя таможенного поста «Ауежай-Астана» Бауыржан Турлыбаев рассказал о действующих правилах перемещения денег и товаров через границу, а также о нормах, установленных для личного пользования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Рост количества деклараций и поступлений в бюджет

По данным таможенного поста «Ауежай-Астана», с начала 2025 года оформлено более 20,5 тысячи пассажирских таможенных деклараций (ПТД).

В результате в государственный бюджет поступило 412,9 миллиона тенге таможенных платежей.

Что можно ввозить без уплаты пошлин

По словам Турлыбаева, порядок беспошлинного ввоза определен Решением Совета ЕАЭС от 20 декабря 2017 года. Для граждан установлены следующие нормы:

При наземном, водном транспорте или пешем переходе – товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 кг .

При международных почтовых отправлениях – до 200 евро и 31 кг .

При авиаперелетах – до 10 000 евро и 50 кг.

Также разрешено провозить:

до 200 сигарет ,

до 50 сигар ,

до 200 стиков для электронных устройств,

либо до 250 граммов табака.

Если пассажир превышает указанные лимиты, он обязан оформить таможенную декларацию и уплатить соответствующие пошлины.

Ограничения на вывоз валюты за рубеж

Особое внимание Бауыржан Турлыбаев уделил вопросу перемещения наличных средств.

Он напомнил, что с марта 2022 года в Казахстане действует указ президента, запрещающий вывоз за пределы страны иностранной валюты на сумму, превышающую эквивалент 10 000 долларов США.

Если гражданин вывозит большую сумму, он обязан заполнить письменную таможенную декларацию.

Эта норма распространяется на вывоз валюты за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Перевозка денег внутри страны

Внутри Казахстана, подчеркнул Турлыбаев, никаких ограничений по сумме наличных средств нет.

Так как внутри страны отсутствуют таможенные границы, граждане могут свободно перемещать любую сумму денег — как в тенге, так и в иностранной валюте.

Пример из практики: нарушение валютного лимита

Иллюстрируя действие указанных норм, представитель таможни привел конкретный случай.

15 сентября 2025 года в международном аэропорту Актау при прохождении контроля на рейс Актау – Кутаиси у гражданина О. обнаружили 12,5 тысячи долларов США.

Из этой суммы 2,5 тысячи долларов превышали установленный порог, требующий обязательного письменного декларирования.

По решению суда, 2,5 тысячи долларов были конфискованы в доход государства, а оставшиеся 10 тысяч возвращены владельцу.

Итог

Таким образом, внутри Казахстана ограничений на перемещение наличных денег нет, однако при пересечении границы с другими странами, особенно за пределы ЕАЭС, действуют четкие лимиты и требования по декларированию.

Нарушение этих правил может привести к конфискации части средств и административной ответственности.