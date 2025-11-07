Казахстанец заставил коллегу взять кредит, а потом убил его и закопал из-за 7,7 миллиона тенге

32-летний житель Актобе получил 20 лет тюрьмы за чудовищное преступление — вымогательство и убийство своего коллеги. Суд установил, что мужчина заранее спланировал расправу, похитив жертву и вынудив оформить на себя крупный кредит, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Диапазон» .

Фото: medium.com

Как началась трагедия

Осужденный по имени Асет трудился машинистом на одном из заводов Актобе. В день преступления он поджидал коллегу у его дома, а затем проследил за ним до места работы. Когда мужчина вышел из автобуса, злоумышленник пересадил его в свой автомобиль и вывез за пределы города.

Кредит под угрозой: жертву заставили занять 7,7 миллиона тенге

За городом Асет принудил коллегу оформить кредит в банке на сумму 7,7 миллиона тенге. Полученные средства мужчина заставил перевести на счет своего знакомого. После этого преступник решился на убийство: задушил жертву тряпкой, а тело спрятал в багажнике машины.

Попытка скрыть следы

Чтобы скрыть следы преступления, Асет отвез тело убитого в Алгинский район. Там он обратился к своему приятелю, который помог ему привезти лопату. Вместе они вырыли яму и закопали тело погибшего. Однако вскоре следователи установили все обстоятельства случившегося, и преступление было раскрыто.

Судебное разбирательство и наказание

На процессе вина Асета была полностью доказана. Суд признал его виновным по статьям «Убийство» и «Вымогательство» и приговорил к 20 годам лишения свободы.

Его знакомый, помогавший скрыть преступление, также предстал перед судом. С учетом амнистии он получил 3 года и 2 месяца тюрьмы за укрывательство тяжкого преступления.

Компенсация родным погибшего

Кроме лишения свободы, суд обязал главного обвиняемого выплатить родным убитого компенсацию в размере 10 миллионов тенге за моральный ущерб.

Хладнокровное преступление, потрясшее регион

История о плановом похищении, вымогательстве и убийстве коллеги вызвала широкий общественный резонанс в Актобе. По мнению следствия, действия Асета отличались особой жестокостью и корыстным мотивом, что и стало основанием для максимально строгого приговора.