07.11.2025, 13:19

1,1 миллиарда долларов в землю Казахстана: США и РК запускают проект мирового уровня

В Казахстане запущен один из самых масштабных проектов в мировой вольфрамовой отрасли. Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и американская инвестиционная группа Cove Capital подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты, расположенных в Карагандинской области, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Совместное предприятие с миллиардными инвестициями

По данным фонда «Самрук-Казына», общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,1 миллиарда долларов США, что делает его одним из крупнейших проектов в сфере стратегических металлов за последние годы.

Подготовка к промышленной разработке

Как отмечается в сообщении фонда, уже начаты подготовительные работы по составлению окончательного технико-экономического обоснования (ТЭО) по проекту «Северный Катпар».

В рамках ТЭО планируется оценить не только горнодобывающий потенциал участка, но и создание производственных мощностей в Казахстане — для переработки сырья в паравольфрамат аммония (ПВА), ключевой продукт, используемый в высокотехнологичных и оборонных отраслях.

Этот шаг позволит стране не ограничиваться экспортом руды, а развивать глубокую переработку и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Месторождения мирового масштаба

Месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты признаны одними из наиболее перспективных и крупнейших неосвоенных запасов вольфрама в мире.

По международной системе классификации JORC, совокупные запасы металла оцениваются примерно в 410 тысяч тонн.

Такой объем делает Казахстан потенциальным лидером по добыче редких металлов, которые используются в производстве:

  • жаропрочных сплавов для авиации и космоса,

  • инструментальной стали,

  • электроники и микроустройств,

  • компонентов для энергетического оборудования.

Вклад в развитие горнодобывающей отрасли Казахстана

Реализация совместного проекта с американской стороной не только обеспечит приток иностранных инвестиций, но и даст мощный импульс развитию отечественной горнодобывающей индустрии.

По словам представителей фонда «Самрук-Казына», проект позволит:

  • создать новые рабочие места в Карагандинской области;

  • привлечь международные технологии разведки и обогащения руд;

  • повысить конкурентоспособность Казахстана на мировом рынке редких металлов.

Казахстан укрепляет позиции на стратегическом рынке

Освоение крупнейших запасов вольфрама — это стратегический шаг для Казахстана, стремящегося диверсифицировать экспорт и укрепить позиции в глобальной цепочке поставок критически важных материалов.

Партнерство с США отражает углубление технологического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также подчеркивает растущую роль Казахстана как ключевого игрока в мировой ресурсной политике.

дорожник
дорожник
Тут главное не продешивить. Кончились те времена когда все отдавали за зеркальце и бусы
07.11.2025, 11:04
