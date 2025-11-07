1,1 миллиарда долларов в землю Казахстана: США и РК запускают проект мирового уровня

В Казахстане запущен один из самых масштабных проектов в мировой вольфрамовой отрасли. Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и американская инвестиционная группа Cove Capital подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты, расположенных в Карагандинской области, сообщает Lada.kz.
По данным фонда «Самрук-Казына», общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,1 миллиарда долларов США, что делает его одним из крупнейших проектов в сфере стратегических металлов за последние годы.
Как отмечается в сообщении фонда, уже начаты подготовительные работы по составлению окончательного технико-экономического обоснования (ТЭО) по проекту «Северный Катпар».
В рамках ТЭО планируется оценить не только горнодобывающий потенциал участка, но и создание производственных мощностей в Казахстане — для переработки сырья в паравольфрамат аммония (ПВА), ключевой продукт, используемый в высокотехнологичных и оборонных отраслях.
Этот шаг позволит стране не ограничиваться экспортом руды, а развивать глубокую переработку и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты признаны одними из наиболее перспективных и крупнейших неосвоенных запасов вольфрама в мире.
По международной системе классификации JORC, совокупные запасы металла оцениваются примерно в 410 тысяч тонн.
Такой объем делает Казахстан потенциальным лидером по добыче редких металлов, которые используются в производстве:
жаропрочных сплавов для авиации и космоса,
инструментальной стали,
электроники и микроустройств,
компонентов для энергетического оборудования.
Реализация совместного проекта с американской стороной не только обеспечит приток иностранных инвестиций, но и даст мощный импульс развитию отечественной горнодобывающей индустрии.
По словам представителей фонда «Самрук-Казына», проект позволит:
создать новые рабочие места в Карагандинской области;
привлечь международные технологии разведки и обогащения руд;
повысить конкурентоспособность Казахстана на мировом рынке редких металлов.
Освоение крупнейших запасов вольфрама — это стратегический шаг для Казахстана, стремящегося диверсифицировать экспорт и укрепить позиции в глобальной цепочке поставок критически важных материалов.
Партнерство с США отражает углубление технологического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также подчеркивает растущую роль Казахстана как ключевого игрока в мировой ресурсной политике.
