Казахстан готовится к повышению цен на голубое топливо

В Казахстане обсуждается возможность постепенного повышения цен на газ. Об этом сообщил председатель правления национальной компании "Казахгаз" Алибек Жамауов на заседании Общественного совета фонда АО "Самрук-Қазына" 7 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Глава "Казахгаза" заявил о необходимости доведения оптовой цены до уровня себестоимости

По словам спикера, даже несмотря на уже проведённое поэтапное повышение тарифов, стоимость газа в Казахстане остаётся одной из самых низких в мире по сравнению с другими странами.

Казахстан — среди стран с самыми низкими тарифами

Жамауов подчеркнул, что внутренние цены на газ остаются искусственно заниженными благодаря крупным государственным субсидиям.

«Даже с учётом недавней корректировки на 33%, общий объём субсидирования внутреннего рынка газа составляет порядка 200 миллиардов тенге в год», — отметил глава компании.

Он также обратил внимание на то, что рост цен на газ за последние годы был значительно ниже, чем у большинства других социально значимых товаров, таких как продовольствие, коммунальные услуги и топливо.

Доля газа в расходах населения снижается

По данным «Казахгаза», доля расходов на газ в структуре коммунальных платежей за последние десять лет снизилась с 6,4% до 5,2%. Это говорит о том, что, несмотря на регулярное повышение цен, нагрузка на семейные бюджеты остаётся умеренной.

Такой эффект достигнут в том числе благодаря государственной поддержке и низкой оптовой цене, по которой газ реализуется внутри страны.

Почему цены хотят довести до уровня себестоимости

Руководитель "Казахгаза" заявил, что действующие низкие тарифы не позволяют полноценно развивать газовую инфраструктуру и инвестировать в новые проекты.

«Для обеспечения стабильных поставок газа, реализации инвестпроектов и модернизации инфраструктуры необходимо постепенно довести оптовую цену до уровня себестоимости», — пояснил Жамауов.

Он подчеркнул, что такое решение поможет:

укрепить энергетическую безопасность страны ;

обеспечить надёжное газоснабжение во всех регионах Казахстана;

создать стимулы для инвестиций в газовую отрасль.

Контекст: баланс между социальной поддержкой и устойчивостью отрасли

В последние годы газовая отрасль Казахстана сталкивается с нехваткой инвестиций, износом инфраструктуры и растущим внутренним спросом. При этом тарифы долгое время оставались замороженными, что ограничивало возможности для модернизации.

Эксперты отмечают, что поэтапное повышение цен на газ неизбежно, если страна хочет сохранить надёжность поставок и энергетическую независимость. Однако важно, чтобы этот процесс проходил плавно и с учётом социальной чувствительности темы для населения.

Итог

Таким образом, инициатива «Казахгаза» направлена не столько на рост тарифов ради прибыли, сколько на выравнивание экономического баланса в отрасли. Постепенное приближение цены к себестоимости, по словам Алибека Жамауова, станет основой для устойчивого развития газовой системы Казахстана, которая сегодня обеспечивает миллионы домов и предприятий по всей стране.