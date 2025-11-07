Казахстанцам предлагают бросить города: условия слишком заманчивые

В Казахстане возобновилась программа «С дипломом — в село», направленная на поддержку молодых специалистов, решивших связать карьеру с сельской местностью. Государство предлагает участникам не только льготные кредиты на жилье под рекордно низкий процент, но и внушительные подъемные выплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Цель программы — развитие регионов и удержание кадров

Главная задача инициативы — обеспечить приток квалифицированных работников в сельские округа и закрепить их там на длительный срок. Программа сочетает финансовые стимулы и доступное кредитование через Отбасы банк.

Ставка по кредиту составляет всего 1% годовых, что делает этот формат поддержки самым выгодным в стране.

Финансовая поддержка участников

Каждый специалист, трудоустроившийся в селе, получает два основных вида помощи:

Подъемные — 100 МРП, что в 2025 году составляет 393 200 тенге ;

Льготный заем — до 2 500 МРП (9,83 млн тенге) сроком до 15 лет под 1% годовых для покупки или строительства жилья.

Важно, что финансирование предоставляется только тем, кто работает именно в том населенном пункте, где планирует жить. Это исключает формальное участие и гарантирует реальное развитие регионов.

Кто может стать участником

Программа охватывает широкий круг профессий, необходимых в сельской инфраструктуре:

Агропромышленный сектор: агрономы, ветеринары, инженеры сельхозпроизводства;

Образование: учителя, воспитатели, методисты;

Здравоохранение: врачи, фельдшеры, медсёстры;

Соцзащита, культура и спорт: соцработники, тренеры, сотрудники Домов культуры;

Госслужба: специалисты аппаратов акиматов сельских округов (за исключением акимов и их заместителей).

Основные условия участия

Чтобы стать участником программы, необходимо:

не иметь собственного жилья в выбранном селе в течение последних двух лет;

не иметь просроченных кредитных обязательств;

иметь диплом среднего, высшего или послевузовского образования;

согласиться отработать не менее трех лет по специальности в сельской местности.

Как подать заявку

Процесс участия максимально прост:

Найти подходящую вакансию в сельском округе или обратиться за помощью в местный акимат; Зарегистрироваться на платформе Baspana Market (на сайте Отбасы банка); Подать заявку и подписать документы онлайн через ЭЦП.

Заявки принимаются в течение всего года, а отбор проводится по мере поступления свободных квот.

Почему это выгодно выпускникам

Для молодых специалистов программа стала реальной альтернативой городской ипотеке. Если в мегаполисах стоимость квартиры нередко превышает 40 миллионов тенге, то участие в «С дипломом — в село» позволяет получить жилье в рассрочку на льготных условиях и при этом построить стабильную карьеру.

Итог:

Программа «С дипломом — в село» продолжает оставаться одной из самых действенных мер по развитию сельских регионов Казахстана. Льготная ипотека под 1% и подъемные почти 400 тысяч тенге делают ее привлекательной не только для выпускников, но и для уже опытных специалистов, готовых работать на благо своих регионов.