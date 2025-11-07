18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.11.2025, 15:35

Казахстанцам предлагают бросить города: условия слишком заманчивые

Новости Казахстана 0 1 222

В Казахстане возобновилась программа «С дипломом — в село», направленная на поддержку молодых специалистов, решивших связать карьеру с сельской местностью. Государство предлагает участникам не только льготные кредиты на жилье под рекордно низкий процент, но и внушительные подъемные выплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Цель программы — развитие регионов и удержание кадров

Главная задача инициативы — обеспечить приток квалифицированных работников в сельские округа и закрепить их там на длительный срок. Программа сочетает финансовые стимулы и доступное кредитование через Отбасы банк.

Ставка по кредиту составляет всего 1% годовых, что делает этот формат поддержки самым выгодным в стране.

Финансовая поддержка участников

Каждый специалист, трудоустроившийся в селе, получает два основных вида помощи:

  • Подъемные — 100 МРП, что в 2025 году составляет 393 200 тенге;

  • Льготный заем — до 2 500 МРП (9,83 млн тенге) сроком до 15 лет под 1% годовых для покупки или строительства жилья.

Важно, что финансирование предоставляется только тем, кто работает именно в том населенном пункте, где планирует жить. Это исключает формальное участие и гарантирует реальное развитие регионов.

Кто может стать участником

Программа охватывает широкий круг профессий, необходимых в сельской инфраструктуре:

  • Агропромышленный сектор: агрономы, ветеринары, инженеры сельхозпроизводства;

  • Образование: учителя, воспитатели, методисты;

  • Здравоохранение: врачи, фельдшеры, медсёстры;

  • Соцзащита, культура и спорт: соцработники, тренеры, сотрудники Домов культуры;

  • Госслужба: специалисты аппаратов акиматов сельских округов (за исключением акимов и их заместителей).

Основные условия участия

Чтобы стать участником программы, необходимо:

  • не иметь собственного жилья в выбранном селе в течение последних двух лет;

  • не иметь просроченных кредитных обязательств;

  • иметь диплом среднего, высшего или послевузовского образования;

  • согласиться отработать не менее трех лет по специальности в сельской местности.

Как подать заявку

Процесс участия максимально прост:

  1. Найти подходящую вакансию в сельском округе или обратиться за помощью в местный акимат;

  2. Зарегистрироваться на платформе Baspana Market (на сайте Отбасы банка);

  3. Подать заявку и подписать документы онлайн через ЭЦП.

Заявки принимаются в течение всего года, а отбор проводится по мере поступления свободных квот.

Почему это выгодно выпускникам

Для молодых специалистов программа стала реальной альтернативой городской ипотеке. Если в мегаполисах стоимость квартиры нередко превышает 40 миллионов тенге, то участие в «С дипломом — в село» позволяет получить жилье в рассрочку на льготных условиях и при этом построить стабильную карьеру.

Итог:
Программа «С дипломом — в село» продолжает оставаться одной из самых действенных мер по развитию сельских регионов Казахстана. Льготная ипотека под 1% и подъемные почти 400 тысяч тенге делают ее привлекательной не только для выпускников, но и для уже опытных специалистов, готовых работать на благо своих регионов.

4
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь