Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
07.11.2025, 16:27

Новые правила миграционного контроля: МВД рассказало, кого не пустят в Казахстан

Новости Казахстана 0 1 075

Министерство внутренних дел Казахстана подробно объяснило, в каких случаях иностранным гражданам может быть ограничен или полностью запрещен въезд в страну. Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос портала Zakon.kz, подобные меры принимаются только при наличии законных оснований и после проведения соответствующих проверок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Пресс-служба КНБ РК
Фото: Пресс-служба КНБ РК

Проверка на въезде: как работает миграционная полиция

Сотрудники миграционной полиции проводят тщательные проверочные мероприятия при пересечении государственной границы. Особое внимание уделяется обстоятельствам, которые могут свидетельствовать о потенциальной угрозе безопасности или общественному порядку со стороны иностранных граждан.

Если у полиции возникают подозрения в отношении целей пребывания или поведения человека, решение о его допуске на территорию Казахстана может быть пересмотрено.

Основания для запрета на въезд

В МВД напомнили, что список оснований, по которым иностранцам может быть отказано во въезде, закреплён в статье 48 Закона РК «О миграции населения». В частности, ограничение может быть наложено в следующих случаях:

  • Неоднократные нарушения законодательства Казахстана — включая административные и уголовные правонарушения;

  • Причастность к экстремистской или террористической деятельности — если у компетентных органов имеются соответствующие сведения;

  • Участие в действиях, направленных на подрыв общественного порядка, межнационального согласия или конституционного строя государства.

Таким образом, даже если у иностранца нет судимости, но есть информация о его связях с радикальными организациями или участии в провокациях, его визит в Казахстан может быть заблокирован.

Статистика МВД: десятки тысяч решений по миграционным вопросам

По официальным данным, за десять месяцев 2025 года органы внутренних дел Казахстана приняли целый ряд мер в сфере миграционного контроля:

  • Из страны выдворено более 14 тысяч иностранных граждан;

  • Срок пребывания сокращён для примерно 17 тысяч человек.

Эти решения принимались индивидуально — после анализа обстоятельств и оценки поведения каждого иностранца на территории республики.

Новые меры контроля: возможные изменения в КоАП

Ранее, 22 июля 2025 года, и.о. министра внутренних дел Бауржан Аленов сообщил, что министерство совместно с другими госорганами прорабатывает вопрос о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Предлагается установить отдельную ответственность за нарушение порядка регистрации иностранных граждан. По словам Аленова, такие меры позволят усилить контроль за пребыванием приезжих и предотвратить нарушения миграционного законодательства.

Цель нововведений — безопасность и правопорядок

МВД подчеркивает: ужесточение контроля не направлено против законопослушных иностранцев. Основная задача — обеспечить национальную безопасность, защитить общественный порядок и снизить миграционные риски.

Как отмечают в ведомстве, Казахстан остаётся открытым для международного сотрудничества, туризма и трудовой миграции, однако въезд в страну возможен только при полном соблюдении законов и правил пребывания.

