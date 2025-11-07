Почему Казахстан выбрал Авраамские соглашения: МИД сделал важное заявление

Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало официальное заявление о присоединении страны к Авраамским соглашениям. Документ опубликован 7 ноября 2025 года в Telegram-канале внешнеполитического ведомства, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Решение в интересах страны

В заявлении МИД подчеркивается, что вступление Казахстана в Авраамские соглашения принято исключительно в национальных интересах и полностью соответствует принципам сбалансированной и миролюбивой внешней политики республики.

«Данное важное решение принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики республики. Присоединение к Авраамским соглашениям будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и соответствует стратегическим целям Казахстана», — говорится в заявлении.

Поддержка справедливого урегулирования на Ближнем Востоке

Казахстан, как подчеркнули в МИД, продолжит занимать последовательную позицию в отношении ближневосточного конфликта и выступает за справедливое и устойчивое урегулирование на основе международного права и решений ООН.

«Казахстан и далее будет последовательно выступать за справедливое, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, соответствующих резолюций ООН и принципа “два государства для двух народов”», — отмечено в сообщении.

Что представляют собой Авраамские соглашения

Авраамские соглашения — это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020–2021 годах. Они положили начало новому этапу дипломатических и экономических отношений в регионе.

Ключевую роль в заключении соглашений сыграл первый кабинет президента США Дональда Трампа (2017–2021).

Среди факторов, повлиявших на подписание документов:

отказ Израиля от планов по присоединению части Западного берега Иордана;

общая угроза со стороны Ирана;

дипломатические и экономические поощрения со стороны США арабским странам.

Участники и значение соглашений

В рамках Авраамских соглашений Израиль установил мирные отношения с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Судан также начал процесс нормализации, однако он пока не завершён.

Данные договорённости стали основой для развития экономического, оборонного и технологического сотрудничества между странами региона, открыв новые возможности для инвестиций и региональной стабильности.

Визит Токаева в США и развитие международных связей

Присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям стало важным шагом на фоне активизации внешнеполитических контактов. Ранее, 5–6 ноября 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Соединённые Штаты Америки.

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений. Американский лидер выразил готовность нанести визит в Казахстан, что свидетельствует о дальнейшем сближении позиций двух стран.

Итог

Присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям отражает стремление республики укрепить диалог с ключевыми партнёрами на Ближнем Востоке и в мире, а также подтвердить приверженность курсу на мир, стабильность и взаимовыгодное сотрудничество.