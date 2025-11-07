Почему Казахстан выбрал Авраамские соглашения: МИД сделал важное заявление

Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало официальное заявление о присоединении страны к Авраамским соглашениям. Документ опубликован 7 ноября 2025 года в Telegram-канале внешнеполитического ведомства, сообщает Lada.kz.
В заявлении МИД подчеркивается, что вступление Казахстана в Авраамские соглашения принято исключительно в национальных интересах и полностью соответствует принципам сбалансированной и миролюбивой внешней политики республики.
«Данное важное решение принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики республики. Присоединение к Авраамским соглашениям будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и соответствует стратегическим целям Казахстана», — говорится в заявлении.
Казахстан, как подчеркнули в МИД, продолжит занимать последовательную позицию в отношении ближневосточного конфликта и выступает за справедливое и устойчивое урегулирование на основе международного права и решений ООН.
«Казахстан и далее будет последовательно выступать за справедливое, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, соответствующих резолюций ООН и принципа “два государства для двух народов”», — отмечено в сообщении.
Авраамские соглашения — это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020–2021 годах. Они положили начало новому этапу дипломатических и экономических отношений в регионе.
Ключевую роль в заключении соглашений сыграл первый кабинет президента США Дональда Трампа (2017–2021).
Среди факторов, повлиявших на подписание документов:
отказ Израиля от планов по присоединению части Западного берега Иордана;
общая угроза со стороны Ирана;
дипломатические и экономические поощрения со стороны США арабским странам.
В рамках Авраамских соглашений Израиль установил мирные отношения с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Судан также начал процесс нормализации, однако он пока не завершён.
Данные договорённости стали основой для развития экономического, оборонного и технологического сотрудничества между странами региона, открыв новые возможности для инвестиций и региональной стабильности.
Присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям стало важным шагом на фоне активизации внешнеполитических контактов. Ранее, 5–6 ноября 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Соединённые Штаты Америки.
В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений. Американский лидер выразил готовность нанести визит в Казахстан, что свидетельствует о дальнейшем сближении позиций двух стран.
Присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям отражает стремление республики укрепить диалог с ключевыми партнёрами на Ближнем Востоке и в мире, а также подтвердить приверженность курсу на мир, стабильность и взаимовыгодное сотрудничество.
Комментарии0 комментарий(ев)