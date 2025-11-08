18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.11.2025, 19:13

Что скрывается за пробками на границе России и Казахстана — и кто на этом зарабатывает

Новости Казахстана 0 1 553

Сложности с прохождением грузового автотранспорта через российско-казахстанскую границу создают новые возможности для посредников, полагают эксперты, опрошенные изданием "ДП". В условиях заторов и длительного ожидания предприниматели, доставляющие сезонные товары, сталкиваются с риском нарушения сроков поставок, что может привести к убыткам и падению спроса, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Деловой Петербург".

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

По словам специалистов, перевозчики, стоящие в многодневных пробках, получают письма и предложения о помощи со стороны посредников. Услуги часто формулируются следующим образом: товар может быть ввезён до 10 декабря с наценкой 2,5–3 доллара США за килограмм по текущей цене накладной, а для категории обуви — 3,5–4 доллара за килограмм.

Схема "карго" и её риски

Предложения посредников часто касаются товаров, ввозимых по так называемой схеме "карго", когда груз сопровождается документами с некорректными характеристиками. Ранее такие методы позволяли предпринимателям снижать стоимость товара за счёт обхода таможенных пошлин и НДС.

Однако в настоящее время государственные органы обладают инструментами контроля, и использование схемы "карго" стало крайне рискованным. Эксперты отмечают, что риск юридических и финансовых последствий для бизнеса существенно вырос, что делает работу посредников всё более напряжённой и сложной с точки зрения соблюдения закона.

Сезонные поставки под угрозой

Особую сложность создаёт ситуация для поставщиков сезонных товаров. Если сроки доставки нарушаются, спрос на товары резко снижается. Особенно уязвимы предприниматели, завозящие одежду, обувь, технику и продукты к праздничному сезону.

В конце октября на российско-казахстанской границе застряло более 10 тысяч фур. Усиленные досмотры повлияли на все направления: от крупногабаритной техники и одежды до экспресс-доставки. Это создало напряжённость в логистике и риски для своевременного обеспечения магазинов и онлайн-платформ.

Временные меры государства

Для разгрузки границы президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий временно ввозить товары из Казахстана и Киргизии без документов ЕАЭС и обязательной маркировки. Эта мера направлена на минимизацию сбоев в логистике и поддержку предпринимателей, но эксперты предупреждают: кризис на границе более глубокий, и к декабрю проблемы могут повториться.

Таможня о ситуации на границе

В то же время Федеральная таможенная служба заявляет об отсутствии очередей на границе с Казахстаном и подчеркивает, что ведомство не влияет напрямую на прохождение транспорта через пункты пропуска. На местах действуют мобильные группы таможенных органов, проводящие выборочные проверки для предотвращения незаконного перемещения товаров.

При наличии полного пакета документов проверка обычно занимает не более восьми минут. Все мероприятия осуществляются строго в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Последствия для маршрутов из Китая

Ранее участники рынка сообщали, что срок доставки грузов из Китая в Россию через границу с Казахстаном увеличился вдвое. Огромные пробки из грузовиков наблюдаются в том числе на маршрутах в регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО), что дополнительно осложняет работу логистических компаний и предпринимателей, ориентированных на своевременную поставку товаров к зимнему сезону.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь