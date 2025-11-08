Что скрывается за пробками на границе России и Казахстана — и кто на этом зарабатывает

Сложности с прохождением грузового автотранспорта через российско-казахстанскую границу создают новые возможности для посредников, полагают эксперты, опрошенные изданием "ДП". В условиях заторов и длительного ожидания предприниматели, доставляющие сезонные товары, сталкиваются с риском нарушения сроков поставок, что может привести к убыткам и падению спроса, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Деловой Петербург".

Фото: кадр YouTube

По словам специалистов, перевозчики, стоящие в многодневных пробках, получают письма и предложения о помощи со стороны посредников. Услуги часто формулируются следующим образом: товар может быть ввезён до 10 декабря с наценкой 2,5–3 доллара США за килограмм по текущей цене накладной, а для категории обуви — 3,5–4 доллара за килограмм.

Схема "карго" и её риски

Предложения посредников часто касаются товаров, ввозимых по так называемой схеме "карго", когда груз сопровождается документами с некорректными характеристиками. Ранее такие методы позволяли предпринимателям снижать стоимость товара за счёт обхода таможенных пошлин и НДС.

Однако в настоящее время государственные органы обладают инструментами контроля, и использование схемы "карго" стало крайне рискованным. Эксперты отмечают, что риск юридических и финансовых последствий для бизнеса существенно вырос, что делает работу посредников всё более напряжённой и сложной с точки зрения соблюдения закона.

Сезонные поставки под угрозой

Особую сложность создаёт ситуация для поставщиков сезонных товаров. Если сроки доставки нарушаются, спрос на товары резко снижается. Особенно уязвимы предприниматели, завозящие одежду, обувь, технику и продукты к праздничному сезону.

В конце октября на российско-казахстанской границе застряло более 10 тысяч фур. Усиленные досмотры повлияли на все направления: от крупногабаритной техники и одежды до экспресс-доставки. Это создало напряжённость в логистике и риски для своевременного обеспечения магазинов и онлайн-платформ.

Временные меры государства

Для разгрузки границы президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий временно ввозить товары из Казахстана и Киргизии без документов ЕАЭС и обязательной маркировки. Эта мера направлена на минимизацию сбоев в логистике и поддержку предпринимателей, но эксперты предупреждают: кризис на границе более глубокий, и к декабрю проблемы могут повториться.

Таможня о ситуации на границе

В то же время Федеральная таможенная служба заявляет об отсутствии очередей на границе с Казахстаном и подчеркивает, что ведомство не влияет напрямую на прохождение транспорта через пункты пропуска. На местах действуют мобильные группы таможенных органов, проводящие выборочные проверки для предотвращения незаконного перемещения товаров.

При наличии полного пакета документов проверка обычно занимает не более восьми минут. Все мероприятия осуществляются строго в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Последствия для маршрутов из Китая

Ранее участники рынка сообщали, что срок доставки грузов из Китая в Россию через границу с Казахстаном увеличился вдвое. Огромные пробки из грузовиков наблюдаются в том числе на маршрутах в регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО), что дополнительно осложняет работу логистических компаний и предпринимателей, ориентированных на своевременную поставку товаров к зимнему сезону.