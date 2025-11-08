18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.11.2025, 20:19

Токаев прокомментировал Путина и переговоры по Украине: NYT раскрывает детали

Новости Казахстана 0 894

The New York Times опубликовала материал с высказываниями Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о взаимодействии с Соединёнными Штатами, позиции Вашингтона по Центральной Азии и перспективах урегулирования конфликта в Украине, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

Меморандум о партнерстве и совместное предприятие

По данным NYT, Токаев сообщил, что Казахстан и США подписали меморандум о тесном сотрудничестве. Президент отметил:

«Мы обсуждаем, как налаживать сотрудничество в сфере критически важных материалов».

Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время ожидается анонс «большой сделки» — создания совместного предприятия для разработки казахстанских месторождений вольфрама.

Вольфрам — это износостойкий металл, который широко используется в производстве вооружений. Как отмечает издание, одним из основных мировых поставщиков вольфрама остается Китай.

Различия в подходах американских администраций

Комментируя политику США в отношении Центральной Азии, Токаев подчеркнул различия между администрациями Дональда Трампа и Джозефа Байдена. По его словам, администрация Трампа проявляла:

«Больше прагматизма с политической точки зрения».

NYT отмечает, что встречи с лидерами региона проходили в разных форматах: администрация Байдена провела переговоры в 2023 году на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, тогда как встреча с Трампом прошла в Белом доме.

«Это было совершенно иное отношение. Здесь лучше понимают значимость Центральной Азии», — цитирует Токаева издание.

Нейтралитет Казахстана и переговоры по Украине

Отдельное внимание NYT уделила позиции Казахстана по российско-украинскому конфликту. Газета подчеркивает, что страна остаётся близким союзником России с общей границей протяженностью почти 5 тысяч миль.

Тем не менее, Токаев старается сохранять нейтралитет. В сентябре он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в интервью изданию выразил готовность рассматривать Казахстан в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом.

«Нужно признать, что Путин проявил максимальную гибкость», — отметил глава государства.

NYT связывает эти слова с сообщениями о предложении Москвы летом заморозить линию фронта при условии передачи России контроля над частью Донбасса.

«Я считаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперед», — добавил Токаев.

