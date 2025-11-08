Токаев прокомментировал Путина и переговоры по Украине: NYT раскрывает детали

The New York Times опубликовала материал с высказываниями Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о взаимодействии с Соединёнными Штатами, позиции Вашингтона по Центральной Азии и перспективах урегулирования конфликта в Украине, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По данным NYT, Токаев сообщил, что Казахстан и США подписали меморандум о тесном сотрудничестве. Президент отметил:
«Мы обсуждаем, как налаживать сотрудничество в сфере критически важных материалов».
Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время ожидается анонс «большой сделки» — создания совместного предприятия для разработки казахстанских месторождений вольфрама.
Вольфрам — это износостойкий металл, который широко используется в производстве вооружений. Как отмечает издание, одним из основных мировых поставщиков вольфрама остается Китай.
Комментируя политику США в отношении Центральной Азии, Токаев подчеркнул различия между администрациями Дональда Трампа и Джозефа Байдена. По его словам, администрация Трампа проявляла:
«Больше прагматизма с политической точки зрения».
NYT отмечает, что встречи с лидерами региона проходили в разных форматах: администрация Байдена провела переговоры в 2023 году на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, тогда как встреча с Трампом прошла в Белом доме.
«Это было совершенно иное отношение. Здесь лучше понимают значимость Центральной Азии», — цитирует Токаева издание.
Отдельное внимание NYT уделила позиции Казахстана по российско-украинскому конфликту. Газета подчеркивает, что страна остаётся близким союзником России с общей границей протяженностью почти 5 тысяч миль.
Тем не менее, Токаев старается сохранять нейтралитет. В сентябре он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в интервью изданию выразил готовность рассматривать Казахстан в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом.
«Нужно признать, что Путин проявил максимальную гибкость», — отметил глава государства.
NYT связывает эти слова с сообщениями о предложении Москвы летом заморозить линию фронта при условии передачи России контроля над частью Донбасса.
«Я считаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперед», — добавил Токаев.
