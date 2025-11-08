Китай вводит «зеленый коридор» для казахстанских перевозчиков

С 2026 года казахстанские перевозчики смогут рассчитывать на неограниченное количество разрешений для пересечения китайской границы. Новая система призвана снизить очереди и ускорить логистику между двумя странами, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК.

Фото: кадр YouTube

Новая система пропусков для грузового транспорта

С 2026 года Казахстан и Китай переходят на обновленный режим выдачи пропусков для грузовых автомобилей. Пекин согласился предоставлять казахстанским перевозчикам неограниченное количество бланков разрешений, выдаваемых ежедневно.

Решение было достигнуто на встрече делегаций двух стран 5–6 ноября в международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос», сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.

Основные точки перегрузки

Наиболее загруженными остаются переходы Хоргос и Нур Жолы, через которые проходит основная часть грузопотока из Китая. В октябре здесь фиксировались очереди длиной более 15 километров, что сильно замедляло движение грузов и увеличивало издержки перевозчиков.

Теперь все грузовики, которые проходят через электронную очередь, будут автоматически получать разрешения, если за ними не числятся нарушения китайского законодательства.

«Китайская сторона уже обязалась передать Казахстану 15 тысяч разрешений в течение недели — с 6 по 12 октября, чтобы определить среднесуточную потребность перевозчиков и выстроить постоянный механизм поставок документов. После этого выдача бланков станет ежедневной», — отметили в ведомстве.

Статистика и влияние на логистику

По данным Минтранса, в 2024 году казахстанские перевозчики использовали 228 тысяч разрешений. За первые десять месяцев 2025 года этот показатель уже превысил 230 тысяч.

Ранее дефицит бланков провоцировал заторы и срывы поставок: товары простаивали на границе неделями, а бизнес терпел многомиллионные убытки.

Реакция дальнобойщиков

Для казахстанских водителей новость стала долгожданной. В последние месяцы они сталкивались с многодневными простоями, ночевками в кабинах и перебоями с топливом. «Безлимитные» разрешения позволят, как ожидают перевозчики, восстановить прежний ритм работы и снизить стресс на границе.

Возможные ограничения

Специалисты отмечают, что даже при неограниченном количестве разрешений проблема очередей полностью не исчезнет, если не будет синхронизирована электронная очередь и система досмотра. Иначе «узкие места» просто переместятся глубже на территории Китая.

Цифровизация границы

Стоит напомнить, что в июле 2025 года на казахстанско-китайской границе были запущены беспилотные фуры и цифровая таможня. Эти меры должны были ускорить экспорт, снизить очереди и сократить издержки для бизнеса, а новая система пропусков лишь усилит эффект цифровизации.