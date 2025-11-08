В Алматы водитель внедорожника сбил регулировщика: пострадавший получил травмы

В Алматы на перекрёстке водитель внедорожника наехал на регулировщика. Видео появилось в Сети, передает Lada.kz со ссылкой на КТК.
ДТП случилось в центре Алматы, когда сотрудник полиции выполнял обязанности по ручному регулированию движения. Регулировщик стоял на посту, когда его неожиданно ударил автомобиль в спину, и самостоятельно подняться он не смог.
Водитель внедорожника пояснил, что поворачивал на перекрестке, находясь в потоке машин, и не заметил сотрудника полиции, из-за чего допустил наезд.
Мужчина сразу же остановился и вызвал скорую помощь. Медики прибыли на место, оказали первую помощь и доставили пострадавшего в больницу. Там у сотрудника полиции диагностировали ушиб мягких тканей и растяжение поясничной области. После осмотра его отпустили домой.
Водителя автомобиля задерживать не стали, он был отпущен после дачи пояснений. По факту происшествия заведено административное дело, проводится расследование.
Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек уточнила, что водитель Toyota, поворачивая с проспекта Желтоксан на улицу Сатпаева, допустил наезд на сотрудника полиции, выполнявшего регулирование дорожного движения.
В результате ДТП старший лейтенант полиции получил телесные повреждения, - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
