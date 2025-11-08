Цены на железнодорожные билеты в Казахстане с 2026 года: что ждать пассажирам

АО "Пассажирские перевозки" проинформировало о планах обновления подвижного состава и ответило на вопрос о возможном повышении тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Новые вагоны Stadler уже в пути

До конца 2025 года компания ожидает поставку 51 нового пассажирского вагона производства завода Stadler в Астане. Состав будет представлен следующими типами вагонов:

21 купейный;

21 плацкартный;

3 штабных вагона;

6 вагонов-электростанций.

В пресс-службе отметили, что новые вагоны прошли более 10 тыс. км по маршрутам через Караганду, Тараз, Шымкент и Усть-Каменогорск. Тестирование подтвердило надежность тормозных систем, эффективность климат-контроля и адаптацию к различным температурным условиям Казахстана.

Срок службы новых вагонов составляет до 40 лет, при этом производитель гарантирует полное техническое обслуживание на протяжении 20 лет.

Старт регулярного движения с января 2026 года

Запуск первых составов с обновленными вагонами планируется с января 2026 года по маршрутам:

Нурлы Жол – Алматы-2;

Нурлы Жол – Семей.

АО "Пассажирские перевозки" также заключило долгосрочный контракт до 2030 года на поставку 557 современных вагонов Stadler. Ввод их в эксплуатацию будет происходить поэтапно, что обеспечит полное обновление парка национального перевозчика.

Тарифы останутся без изменений

Несмотря на обновление подвижного состава, компания заверила, что стоимость проезда останется в рамках утвержденных тарифов. Запуск новых вагонов не приведет к увеличению цен для пассажиров.

Дополнительные вагоны к новогодним праздникам

Для обслуживания повышенного спроса на новогодние праздники планируется временное увеличение состава поездов по наиболее востребованным направлениям:

Астана – Алматы;

Астана – Шымкент;

Актобе – Астана.

В пресс-службе компании подчеркнули, что повышение цен в праздничный период или с начала 2026 года не планируется.

Историческая справка: от "Тальго" к Stadler

В мае 2025 года глава Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Жанибек Тайжанов сообщил, что ранее используемые вагоны "Тальго" производились в Казахстане до 2023 года. После продажи завода производство "Тальго" в стране прекратилось, и теперь закупаются вагоны Stadler, которые полностью заменят устаревший парк.