18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.11.2025, 10:54

Казахстанцы высказались о легализации многоженства: мнение психологов и общества

Новости Казахстана 0 505

Идея мажилисмена легализовать многоженство вызвала резонанс в обществе, а большинство казахстанцев, эксперты и правозащитники выступают против такой инициативы, передает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Общественная реакция на инициативу

Предложение мажилисмена Абзала Куспана легализовать многоженство, мотивированное защитой прав детей, рожденных от токал, вызвало широкий общественный резонанс. Журналисты телеканала КТК опросили жителей Астаны и выяснили, что большинство прохожих негативно относятся к идее.

Одна из опрошенных отметила, что многоженство противоречит самому смыслу института брака и семьи и не способствует гармоничным отношениям между людьми.

Психологический аспект

Психологи считают, что частая потребность мужчин заводить внебрачные отношения чаще связана с отсутствием диалога с супругами. Гештальт-терапевт Жанар Маликова-Штайн объяснила, что многие проблемы можно было бы обсудить в паре, и часто желание иметь токал является следствием неудовлетворенности в браке или бытовых конфликтов.

Мнение правозащитников

Правозащитники подчеркивают, что легализация многоженства открывает дверь для двойных стандартов и требует равенства полов в обязательствах и ответственности. По мнению исполнительного директора фонда «Еркіндік қанаты» Елены Швецовой, если многоженство разрешить мужчинам, то необходимо рассмотреть и многомужество для женщин, чтобы сохранить принцип равенства.

Здравоохранение и семейная моногамия

Врачи также выступают за моногамные отношения, особенно для мужчин старше 40 лет. Уролог Талгат Сарсенбаев отметил, что беспорядочные половые контакты повышают риск инфекций, а полноценные отношения с одной женщиной помогают сохранить здоровье.

Статистика браков в Казахстане

По данным ЗАГС, в прошлом году в Казахстане зарегистрировали свыше 123 тысяч браков, что немного больше, чем годом ранее. При этом количество разводов также возросло. Исследования Казахстанского института общественного развития показывают, что большинство граждан женятся по любви, а вторым по значимости мотивом называют совпадение интересов и взглядов. Рождение детей и взаимное доверие играют меньшую роль при принятии решения о браке.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь