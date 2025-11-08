Казахстанцы высказались о легализации многоженства: мнение психологов и общества

Идея мажилисмена легализовать многоженство вызвала резонанс в обществе, а большинство казахстанцев, эксперты и правозащитники выступают против такой инициативы, передает Lada.kz со ссылкой на КТК .

Фото: Pixabay

Общественная реакция на инициативу

Предложение мажилисмена Абзала Куспана легализовать многоженство, мотивированное защитой прав детей, рожденных от токал, вызвало широкий общественный резонанс. Журналисты телеканала КТК опросили жителей Астаны и выяснили, что большинство прохожих негативно относятся к идее.

Одна из опрошенных отметила, что многоженство противоречит самому смыслу института брака и семьи и не способствует гармоничным отношениям между людьми.

Психологический аспект

Психологи считают, что частая потребность мужчин заводить внебрачные отношения чаще связана с отсутствием диалога с супругами. Гештальт-терапевт Жанар Маликова-Штайн объяснила, что многие проблемы можно было бы обсудить в паре, и часто желание иметь токал является следствием неудовлетворенности в браке или бытовых конфликтов.

Мнение правозащитников

Правозащитники подчеркивают, что легализация многоженства открывает дверь для двойных стандартов и требует равенства полов в обязательствах и ответственности. По мнению исполнительного директора фонда «Еркіндік қанаты» Елены Швецовой, если многоженство разрешить мужчинам, то необходимо рассмотреть и многомужество для женщин, чтобы сохранить принцип равенства.

Здравоохранение и семейная моногамия

Врачи также выступают за моногамные отношения, особенно для мужчин старше 40 лет. Уролог Талгат Сарсенбаев отметил, что беспорядочные половые контакты повышают риск инфекций, а полноценные отношения с одной женщиной помогают сохранить здоровье.

Статистика браков в Казахстане

По данным ЗАГС, в прошлом году в Казахстане зарегистрировали свыше 123 тысяч браков, что немного больше, чем годом ранее. При этом количество разводов также возросло. Исследования Казахстанского института общественного развития показывают, что большинство граждан женятся по любви, а вторым по значимости мотивом называют совпадение интересов и взглядов. Рождение детей и взаимное доверие играют меньшую роль при принятии решения о браке.