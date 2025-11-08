Казахстанцы высказались о легализации многоженства: мнение психологов и общества

Идея мажилисмена легализовать многоженство вызвала резонанс в обществе, а большинство казахстанцев, эксперты и правозащитники выступают против такой инициативы, передает Lada.kz со ссылкой на КТК.
Предложение мажилисмена Абзала Куспана легализовать многоженство, мотивированное защитой прав детей, рожденных от токал, вызвало широкий общественный резонанс. Журналисты телеканала КТК опросили жителей Астаны и выяснили, что большинство прохожих негативно относятся к идее.
Одна из опрошенных отметила, что многоженство противоречит самому смыслу института брака и семьи и не способствует гармоничным отношениям между людьми.
Психологи считают, что частая потребность мужчин заводить внебрачные отношения чаще связана с отсутствием диалога с супругами. Гештальт-терапевт Жанар Маликова-Штайн объяснила, что многие проблемы можно было бы обсудить в паре, и часто желание иметь токал является следствием неудовлетворенности в браке или бытовых конфликтов.
Правозащитники подчеркивают, что легализация многоженства открывает дверь для двойных стандартов и требует равенства полов в обязательствах и ответственности. По мнению исполнительного директора фонда «Еркіндік қанаты» Елены Швецовой, если многоженство разрешить мужчинам, то необходимо рассмотреть и многомужество для женщин, чтобы сохранить принцип равенства.
Врачи также выступают за моногамные отношения, особенно для мужчин старше 40 лет. Уролог Талгат Сарсенбаев отметил, что беспорядочные половые контакты повышают риск инфекций, а полноценные отношения с одной женщиной помогают сохранить здоровье.
По данным ЗАГС, в прошлом году в Казахстане зарегистрировали свыше 123 тысяч браков, что немного больше, чем годом ранее. При этом количество разводов также возросло. Исследования Казахстанского института общественного развития показывают, что большинство граждан женятся по любви, а вторым по значимости мотивом называют совпадение интересов и взглядов. Рождение детей и взаимное доверие играют меньшую роль при принятии решения о браке.
Комментарии0 комментарий(ев)