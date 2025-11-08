Оптовые цены на продукты питания резко выросли в Казахстане

Оптовики продолжают повышать стоимость продовольствия, и динамика последних 12 месяцев демонстрирует заметное удорожание продуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным Бюро национальной статистики, за период с октября 2024 по октябрь 2025 года средняя оптовая стоимость продовольственных товаров увеличилась на 4,3%.
Продукты казахстанского производства подорожали на 3,9%.
Товары из стран СНГ выросли в цене на 7,3%.
Продовольствие из других стран увеличилось в цене на 2%.
Таким образом, наибольшее удорожание произошло у импортных товаров из СНГ, что указывает на растущее влияние внешних факторов на рынок.
Самое заметное подорожание продовольствия наблюдалось в отдельных областях:
Абайская область: +10,3%
Алматинская область: +12,8%
Западно-Казахстанская область: +13,4%
При этом снижение оптовых цен зафиксировано лишь в Атырауской области (-1,1%).
Наиболее значительное увеличение цен коснулось следующих категорий:
Свежие овощи (кроме картофеля): +38,8%
Мясо: +28,6%
Кофе и его заменители: +26,4%
Мясопродукты: +20,7%
Рыба: +19,7%
Растительное масло: +18,4%
Сливочное масло: +19,7%
Орехи: +148,3%
Особенно стоит отметить резкий рост цен на орехи, который значительно превышает средние показатели по другим продуктам.
Пряности: +17,6%
Сахар, шоколад, кондитерские изделия: +12,5%
Мясо птицы: +9%
Свежие фрукты: +7,2%
Мука: +6,5%
Напитки: +5,6%
В то же время картофель стал единственным продуктом с заметным снижением цены: -28,4%.
Рынок продовольствия в Казахстане продолжает демонстрировать рост цен на фоне глобальных и внутренних экономических факторов. Особое внимание стоит обратить на мясо и свежие овощи, а также на рекордное удорожание орехов. Снижение стоимости картофеля лишь частично компенсирует общую тенденцию к росту цен.
