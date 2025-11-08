Оптовые цены на продукты питания резко выросли в Казахстане

Оптовики продолжают повышать стоимость продовольствия, и динамика последних 12 месяцев демонстрирует заметное удорожание продуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Общая ситуация на рынке оптовых цен

По данным Бюро национальной статистики, за период с октября 2024 по октябрь 2025 года средняя оптовая стоимость продовольственных товаров увеличилась на 4,3%.

Продукты казахстанского производства подорожали на 3,9% .

Товары из стран СНГ выросли в цене на 7,3% .

Продовольствие из других стран увеличилось в цене на 2%.

Таким образом, наибольшее удорожание произошло у импортных товаров из СНГ, что указывает на растущее влияние внешних факторов на рынок.

Регионы с наибольшим ростом цен

Самое заметное подорожание продовольствия наблюдалось в отдельных областях:

Абайская область: +10,3%

Алматинская область: +12,8%

Западно-Казахстанская область: +13,4%

При этом снижение оптовых цен зафиксировано лишь в Атырауской области (-1,1%).

Лидеры подорожания среди продуктов

Наиболее значительное увеличение цен коснулось следующих категорий:

Свежие овощи (кроме картофеля): +38,8%

Мясо: +28,6%

Кофе и его заменители: +26,4%

Мясопродукты: +20,7%

Рыба: +19,7%

Растительное масло: +18,4%

Сливочное масло: +19,7%

Орехи: +148,3%

Особенно стоит отметить резкий рост цен на орехи, который значительно превышает средние показатели по другим продуктам.

Динамика цен на другие категории

Пряности: +17,6%

Сахар, шоколад, кондитерские изделия: +12,5%

Мясо птицы: +9%

Свежие фрукты: +7,2%

Мука: +6,5%

Напитки: +5,6%

В то же время картофель стал единственным продуктом с заметным снижением цены: -28,4%.

Выводы

Рынок продовольствия в Казахстане продолжает демонстрировать рост цен на фоне глобальных и внутренних экономических факторов. Особое внимание стоит обратить на мясо и свежие овощи, а также на рекордное удорожание орехов. Снижение стоимости картофеля лишь частично компенсирует общую тенденцию к росту цен.