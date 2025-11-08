Миллиарды идут из Казахстана в США: что на самом деле стоит за саммитом C5+1 — экономист

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги саммита С5+1, состоявшегося в Вашингтоне. В своём посте в социальной сети Truth Social он подчеркнул значимость встречи с лидерами пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: Акорда

«Для меня было большой честью провести саммит в Белом доме с участием президентов пяти замечательных стран: Касым-Жомарта Токаева, Шавката Мирзиёева, Эмомали Рахмона, Садыра Жапарова и Сердара Бердымухамедова», — написал Трамп.

Президент США отметил, что его предшественники на протяжении трёх десятилетий не уделяли Центральной Азии должного внимания, несмотря на стратегическое расположение региона и наличие критически важных ресурсов — минералов, углеводородов и человеческого потенциала. Он подчеркнул своё намерение «быть полностью вовлеченным» в развитие связей с регионами.

Коммерческие сделки на миллиарды долларов

В честь 10-летия платформы C5+1 Трамп сообщил о заключении коммерческих сделок на миллиарды долларов, которые, по его словам, создадут десятки тысяч рабочих мест в США. Речь идёт о секторах авиации, критически важных полезных ископаемых, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, автомобилестроения и технологий.

«Наш саммит стал началом прекрасных новых отношений между Соединёнными Штатами и Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном», — подчеркнул он.

Экономист: капитал из Казахстана идёт в США

Аналитики и экономисты, однако, смотрят на события под другим углом. Арман Батаев, экономист и автор Telegram-канала Finmentor.kz, указывает, что фактически основным итогом саммита стало движение капитала из Казахстана в США, а не наоборот.

«Страна финансирует американскую промышленность, закупая самолёты, сельхозтехнику, локомотивы и электрические летательные аппараты», — объясняет Батаев.

Он приводит конкретные примеры:

Air Astana берёт в лизинг самолёты Boeing;

КТЖ оформляет кредит у Citibank на локомотивы Wabtec;

Байтерек участвует в проекте John Deere;

Alatau Advance Air Group закупает eVTOL-самолёты Joby.

По его словам, «все эти сделки — это приток капитала из Казахстана в американскую экономику, а не наоборот». Среди реально значимых инвестиций в Казахстан он выделяет лишь проект по разработке вольфрамовых месторождений, остальные — лизинг, кредиты или намерения.

Традиционная структура внешнеэкономических связей

Батаев подчёркивает, что такая модель не удивительна: Казахстан традиционно экспортирует сырьё и импортирует высокотехнологичное и капиталоёмкое оборудование.