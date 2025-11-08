18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.11.2025, 14:31

Базовая ставка может быть снижена в 2026 году – глава Нацбанка Казахстана

Новости Казахстана 0 557

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что удержание высокой базовой ставки не является целью регулятора, и допустил возможность её снижения в следующем году, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Позиция Нацбанка

В эфире подкаста Taldau Talks председатель Нацбанка Тимур Сулейменов опроверг мнение о том, что регулятор заинтересован в высокой базовой ставке. По его словам, банк исходит из необходимости поддерживать стабильность экономики в долгосрочной перспективе, а не добиваться краткосрочного эффекта.

Долгосрочный подход

Сулейменов подчеркнул, что экономическое развитие требует системного и последовательного подхода: «Любое развитие – это не спринт, а марафон», - отметил он, пояснив, что высокий уровень базовой ставки служит инструментом для обеспечения стабильности, а не выгоды для регулятора.

Возможность снижения ставки

Глава Нацбанка не исключил, что в 2026 году базовая ставка может быть снижена. Он объяснил это тем, что при ужесточении налогово-бюджетной политики государства Нацбанк будет смягчать денежно-кредитную политику, чтобы не допустить снижения ВВП.

Контекст повышения ставки

10 октября 2025 года Национальный банк повысил базовую ставку до 18 процентов. Этот показатель является ключевым инструментом денежно-кредитной политики и определяет условия, по которым банки могут занимать средства, а также влияет на проценты по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

Влияние на экономику

Изменение базовой ставки отражается на инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс. При повышении ставки деньги становятся «дороже», что стимулирует население и бизнес меньше тратить и больше откладывать. В результате замедляется рост цен и сдерживается инфляция.

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь