Базовая ставка может быть снижена в 2026 году – глава Нацбанка Казахстана

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что удержание высокой базовой ставки не является целью регулятора, и допустил возможность её снижения в следующем году, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Акорда

Позиция Нацбанка

В эфире подкаста Taldau Talks председатель Нацбанка Тимур Сулейменов опроверг мнение о том, что регулятор заинтересован в высокой базовой ставке. По его словам, банк исходит из необходимости поддерживать стабильность экономики в долгосрочной перспективе, а не добиваться краткосрочного эффекта.

Долгосрочный подход

Сулейменов подчеркнул, что экономическое развитие требует системного и последовательного подхода: «Любое развитие – это не спринт, а марафон», - отметил он, пояснив, что высокий уровень базовой ставки служит инструментом для обеспечения стабильности, а не выгоды для регулятора.

Возможность снижения ставки

Глава Нацбанка не исключил, что в 2026 году базовая ставка может быть снижена. Он объяснил это тем, что при ужесточении налогово-бюджетной политики государства Нацбанк будет смягчать денежно-кредитную политику, чтобы не допустить снижения ВВП.

Контекст повышения ставки

10 октября 2025 года Национальный банк повысил базовую ставку до 18 процентов. Этот показатель является ключевым инструментом денежно-кредитной политики и определяет условия, по которым банки могут занимать средства, а также влияет на проценты по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

Влияние на экономику

Изменение базовой ставки отражается на инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс. При повышении ставки деньги становятся «дороже», что стимулирует население и бизнес меньше тратить и больше откладывать. В результате замедляется рост цен и сдерживается инфляция.