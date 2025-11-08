Акима Талгара и его заместителя оштрафовали из-за снега

Аким Талгара Арыстанбек Абилхаирулы и его заместитель получили штраф за плохое зимнее содержание дорог, сообщили сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Amanat

Проверка дорог и выявленные нарушения

Сотрудники полиции Алматинской области провели проверку состояния улично-дорожной сети Талгара после жалоб жителей на несвоевременную очистку дорог от снега и наледи. Проверка проводилась в рамках концепции «Закон и порядок», направленной на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законности.

В ходе проверки были выявлены факты ненадлежащего зимнего содержания автодорог, которые создавали угрозу безопасности движения.

Штрафы для акима, заместителя и подрядчиков

По результатам проверки аким города Талгара и его заместитель привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 631 КоАП РК с наложением штрафа по 10 МРП (39 320 тенге) каждому.

Кроме того, подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание дорог, также оштрафованы по части 1-1 статьи 631 КоАП РК за неисполнение договорных обязательств. Размер штрафа для каждой компании составил 30 МРП (117 960 тенге).

Контроль и меры по безопасности

Принятые меры административного воздействия направлены на обеспечение безопасности граждан и недопущение подобных нарушений в дальнейшем. Контроль за качеством зимнего содержания дорог будет усилен, - добавили в ДП региона.

Популярность акима

Напомним, в декабре 2024 года Арыстанбек Абилхаирулы был избран акимом Талгара. Он активно ведёт аккаунт в TikTok, где лично отвечает на жалобы подписчиков, и его публикации собирают большое количество комментариев.