Пенсии и неравенство: причины массового отъезда казахстанцев из страны

Рост цен и падение доходов остаются одними из ключевых социальных вызовов в Казахстане. Эти факторы стимулируют трудовую миграцию и усиливают недоверие к государственным институтам, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: mash.ru

Социолог и директор Исследовательского центра PaperLab Серик Бейсембаев объясняет, как экономическая нестабильность влияет на социальное самочувствие казахстанцев, почему люди не рассчитывают на пенсию и как разрыв в доходах и «лояльный» средний класс отражаются на стабильности страны.

Нестабильный тенге и рост цен

За последние два года курс тенге вырос с 445 до 526 за доллар. Большинство казахстанцев хранят сбережения в национальной валюте, так как депозиты в долларах невыгодны из-за низких процентов. Крупные бизнес-структуры предпочитают валюту.

Последствия нестабильного курса очевидны: инфляция и подорожание импортных товаров, особенно лекарств, одежды и бытовой химии. Опрос PaperLab показал, что 75% респондентов обеспокоены ростом цен, из них более половины — «очень сильно». Наиболее уязвимы люди с фиксированными доходами: бюджетники, наемные работники, пенсионеры.

Растет миграция из областных центров в крупные города. В Астану в 2025 году переехало почти 100 тысяч человек — рекордный показатель. Экономическая нестабильность сопровождается повышенной тревожностью, снижением оптимизма и падением доверия к органам власти.

Низкое доверие к тенге стимулирует потребительское кредитование: люди берут товары в рассрочку, опасаясь дальнейшего подорожания, что увеличивает долговую нагрузку населения.

Высокие цены на жильё и социальные последствия

Стоимость жилья в Алматы и Астане остаётся высокой, ипотека недоступна большинству, а участие в льготных госпрограммах ограничено.

Высокие цены объясняются структурными факторами — быстрой урбанизацией, внутренней миграцией и молодым населением, создающими постоянный высокий спрос. К этому добавляется коррупционная рента, заложенная в стоимость строительства через откаты за землю и тендеры. Разрешение изымать пенсионные накопления ещё сильнее подстегнуло рост цен.

Жильё в Казахстане — базовая потребность и символ успеха. Люди без собственной квартиры ощущают снижение уверенности и безопасности. Неспособность приобрести жильё стимулирует смену профессии или эмиграцию, в том числе трудовую миграцию в Южную Корею и страны Европы.

Сложности с жильём демотивируют честную работу: когда врачи, учителя и бюджетники не могут позволить себе квартиру, а чиновники с аналогичной зарплатой живут в дорогих коттеджах, люди становятся более открытыми к коррупционным схемам.

Пенсии и неравенство

Доверие к пенсионной системе снижается. Пенсионеры получают в среднем 150 тысяч тенге при средней зарплате 300-350 тысяч, то есть их доходы сократились вдвое. Использование средств Нацфонда и ЕНПФ для решения текущих экономических проблем усиливает ощущение нестабильности.

Разрыв в доходах усиливает чувство несправедливости. Врач или учитель получают 350–500 тысяч тенге, тогда как топ-менеджер квазигоссектора — миллион и выше. Скандалы вокруг премий топ-менеджеров усиливают социальное напряжение.

Рост двойной и тройной занятости становится массовым явлением. Люди работают с 9 до 18, а после вынуждены подрабатывать, например, «таксовать». Даже зарплаты выше средней не покрывают базовые нужды из-за двузначной инфляции. Последствия: усталость, раздражение, снижение качества жизни и меньше времени с семьей.

Парламентская реформа и средний класс

Анонсированный переход к однопалатному парламенту рассматривается экспертами скорее как декоративная мера. Существенное влияние на баланс властей зависит от прозрачности выборов и легитимности депутатов. Более 60% граждан считают, что текущие партии не представляют их интересы, что усугубляет недоверие.

Средний класс в Казахстане — узкая, «лояльная» прослойка, представленная руководящими работниками государственного и квазигосударственного секторов. Доходы позволяют инвестировать в образование и здоровье. Предприниматели чувствительны к политическим изменениям и боятся потерять накопленное.

Около 20-25% населения ориентированы на продемократические ценности и больше свободы. Экономическая нестабильность усиливает радикализацию этой группы, но процесс остаётся латентным из-за отсутствия структурированной активности.

Трудовая миграция и поиск уверенности

Наибольшее желание мигрировать проявляет средний квалифицированный слой (10–15% населения), ищущий возможность зарабатывать больше и обрести уверенность в будущем. Экономическая нестабильность и плохое качество жизни подталкивают людей к отъезду.

Молодёжь 18–22 лет аполитична и удовлетворена жизнью, но после 25 лет уровень удовлетворенности резко падает. «Поколение Z» выражает активность через онлайн-платформы. Возможность быстрой мобилизации появится при экономическом шоке, например, массовом обнищании выпускников вузов.