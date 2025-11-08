18+
08.11.2025, 18:29

Повышение зарплаты из-за инфляции: эксперты объяснили, на что могут рассчитывать казахстанцы

Новости Казахстана

В Казахстане растут цены на продукты, заработные платы людей не поспевают за инфляцией. В такой ситуации работники задумываются о том, обязаны ли работодатели индексировать оплату труда, чтобы сохранить её покупательную способность, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Инфляция и рост зарплат

По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2025 года инфляция в Казахстане достигла 12,6% в годовом выражении. Продовольственные товары подорожали на 13,5%, платные услуги – на 12,9%, а непродовольственные – на 11%.

На фоне подорожания медианная заработная плата выросла с 285 677 тенге в 2024 году до 317 512 тенге в 2025 году. Однако, по мнению экспертов, такой рост не полностью компенсирует снижение покупательной способности.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв пояснил, что текущая инфляция значительно превышает целевой показатель Национального банка, составляющий около 5%.

Высокая инфляция – тревожный сигнал

Эксперт отметил, что 12,6% – это в два с половиной раза выше нормы для Казахстана.

В развитых странах уровень инфляции колеблется в пределах 2-3%, в развивающихся – 3-5%. Всё, что выше, уже негативно влияет на экономику. Двузначная инфляция «съедает» реальные доходы населения, - отметил он.

Хотя ситуация не критическая, высокая инфляция подрывает финансовую стабильность, снижая покупательную способность граждан.

Почему дорожают продукты

По словам Чеботарёва, продовольственные товары растут в цене быстрее из-за сезонности и высокой чувствительности к спросу.

Продукты мы покупаем ежедневно, поэтому они быстрее реагируют на колебания рынка. Урожайный сезон снижает цены, а зимой они снова растут. К тому же скоропортящиеся продукты сильнее зависят от условий хранения и поставок, - объяснил он.

Особенно заметно подорожание мяса: стоимость говядины в стране достигла 5-6 тысяч тенге за килограмм. Производители связывают это с ростом цен на корма, топливо, ветеринарные препараты и увеличением экспортного спроса.

Индексация зарплат – не всегда решение

На фоне инфляции многие казахстанцы задаются вопросом, должны ли работодатели повышать зарплаты. Однако, по словам эксперта, обязательная индексация может запустить «инфляционную спираль».

Когда растут зарплаты, растёт и потребительский спрос, что снова подталкивает цены вверх. В итоге повышение доходов не приносит ощутимого эффекта, - пояснил Чеботарёв.

Юрист Сергей Уткин подтвердил, что трудовое законодательство Казахстана не обязывает работодателей индексировать оплату труда в связи с инфляцией.

Такие условия могут быть прописаны в коллективных или индивидуальных договорах, но это право, а не обязанность работодателя, - отметил он.

Как работает рынок труда

По словам Уткина, если зарплата теряет свою покупательную способность, рынок сам регулирует ситуацию: сотрудники могут сменить место работы, где оплата выше.

Если специалист ценен, работодатель будет вынужден повысить ему оклад, чтобы удержать. Это естественный рыночный механизм, - подчеркнул юрист.

 

