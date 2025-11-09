Исторический гонорар: Елена Рыбакина установила рекорд в женском спорте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вписала своё имя в историю мирового тенниса. Победив в Итоговом турнире WTA-2025, спортсменка получила рекордные призовые в размере 5,23 миллиона долларов — больше, чем любая теннисистка до неё, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».
Финал престижного турнира прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На корте встретились две звезды мирового тенниса — Елена Рыбакина, занимающая шестую строчку мирового рейтинга WTA, и первая ракетка планеты Арина Соболенко.
Казахстанская спортсменка продемонстрировала уверенную игру и не оставила сопернице шансов, завершив матч победой и завоевав главный трофей сезона.
На протяжении всего турнира Рыбакина показывала высокий уровень игры, не потерпев ни одного поражения. Она стала единственной участницей, выигравшей все пять матчей, что позволило ей получить максимальные призовые и статус непобеждённой чемпионки.
Согласно регламенту соревнований, спортсменка, прошедшая турнир без поражений, получает 5,235 миллиона долларов (примерно 2,75 миллиарда тенге). Эта сумма стала самой крупной в истории женского тенниса, превзойдя все предыдущие рекорды WTA.
Для Казахстана этот успех имеет особое значение — Елена Рыбакина стала первой представительницей страны, выигравшей столь престижный турнир и получившей рекордные призовые.
На пути к титулу Рыбакина одержала уверенные победы над сильнейшими теннисистками мира из топ-10 рейтинга WTA:
Аманда Анисимова (4-е место),
Ига Швёнтек (2-е место),
Екатерина Александрова (10-е место),
Джессика Пегула (5-е место),
Арина Соболенко (1-е место, финал).
Каждая встреча стала демонстрацией силы, стабильности и характера казахстанской спортсменки.
Победа в Эр-Рияде не только укрепила позиции Елены Рыбакиной в мировом рейтинге, но и окончательно закрепила за ней статус одной из сильнейших теннисисток современности. Её достижение стало знаковым событием не только для Казахстана, но и для мирового женского тенниса в целом.
