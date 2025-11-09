18+
09.11.2025, 08:46

Исторический гонорар: Елена Рыбакина установила рекорд в женском спорте

Новости Казахстана

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вписала своё имя в историю мирового тенниса. Победив в Итоговом турнире WTA-2025, спортсменка получила рекордные призовые в размере 5,23 миллиона долларов — больше, чем любая теннисистка до неё, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Фото: ktf.kz
Фото: ktf.kz

Абсолютная победа в Эр-Рияде

Финал престижного турнира прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На корте встретились две звезды мирового тенниса — Елена Рыбакина, занимающая шестую строчку мирового рейтинга WTA, и первая ракетка планеты Арина Соболенко.

Казахстанская спортсменка продемонстрировала уверенную игру и не оставила сопернице шансов, завершив матч победой и завоевав главный трофей сезона.

Безупречный путь к финалу

На протяжении всего турнира Рыбакина показывала высокий уровень игры, не потерпев ни одного поражения. Она стала единственной участницей, выигравшей все пять матчей, что позволило ей получить максимальные призовые и статус непобеждённой чемпионки.

Исторические призовые

Согласно регламенту соревнований, спортсменка, прошедшая турнир без поражений, получает 5,235 миллиона долларов (примерно 2,75 миллиарда тенге). Эта сумма стала самой крупной в истории женского тенниса, превзойдя все предыдущие рекорды WTA.

Для Казахстана этот успех имеет особое значение — Елена Рыбакина стала первой представительницей страны, выигравшей столь престижный турнир и получившей рекордные призовые.

Серия блестящих побед

На пути к титулу Рыбакина одержала уверенные победы над сильнейшими теннисистками мира из топ-10 рейтинга WTA:

  • Аманда Анисимова (4-е место),

  • Ига Швёнтек (2-е место),

  • Екатерина Александрова (10-е место),

  • Джессика Пегула (5-е место),

  • Арина Соболенко (1-е место, финал).

Каждая встреча стала демонстрацией силы, стабильности и характера казахстанской спортсменки.

Новая вершина в карьере Рыбакиной

Победа в Эр-Рияде не только укрепила позиции Елены Рыбакиной в мировом рейтинге, но и окончательно закрепила за ней статус одной из сильнейших теннисисток современности. Её достижение стало знаковым событием не только для Казахстана, но и для мирового женского тенниса в целом.

