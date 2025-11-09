Кашаганский «монстр»: что происходит на крупнейшей стройке Казахстана

Председатель правления АО «НК QazaqGaz» Алибек Жамауов сообщил, что строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Кашаган планируется завершить в декабре 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© министерство энергетики Республики Казахстан

Поставка оборудования и ключевые этапы проекта

По словам Жамауова, поставка всего необходимого оборудования на завод будет завершена к июлю 2026 года. Строительно-монтажные работы установки комплексной подготовки газа, которая является «сердцем завода», намечены на октябрь 2026 года.

«Мы ведем строительство в строгом соответствии с графиком и ориентируемся на своевременное завершение всех ключевых этапов», – отметил председатель правления QazaqGaz.

Прогресс строительства ГПЗ

Руководство компании провело проверку строительства завода 28 октября 2025 года. Подрядчики представили обновленные данные о ходе работ и планах по достижению критических этапов проекта до конца года.

На данный момент на площадке ведутся следующие работы:

бетонирование фундаментов;

установка технологического оборудования;

устройство инженерных и наружных сетей, включая водоснабжение и канализацию;

монтаж металлоконструкций и их окраска.

Представители подрядной компании подчеркнули, что на объекте соблюдаются все технологические нормы и требования безопасности.

Усиление контроля и безопасность

Алибек Жамауов обратил внимание на необходимость ускорения темпов строительства и поручил усилить контроль за выполнением строительно-монтажных работ. Он подчеркнул важность соблюдения требований промышленной и пожарной безопасности на всех этапах строительства.

Численность персонала и техника

На строительной площадке задействовано более 2 тысяч специалистов, из которых 1 423 работают в дневные смены, а около 194 – в ночные. Для выполнения всех задач используется свыше 331 единицы строительной техники.

Экспорт и внутренний рынок газа

Помимо новостей о строительстве ГПЗ, Жамауов привел данные по экспорту газа за девять месяцев 2025 года. Республика отправила за рубеж 3,9 миллиарда кубометров газа, что на 28% выше плановых показателей.

Объем реализации газа на внутреннем рынке выполнен на 100% и составил 13,6 миллиарда кубометров.