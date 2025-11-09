Сколько стоит «идеальный» новогодний корпоратив в Казахстане в 2025 году

Цены на корпоративные праздники в казахстанских ресторанах продолжают расти. В премиальных заведениях стоимость одного места достигает 100 тысяч тенге, однако интерес клиентов к праздничным банкетам не падает. Forbes Kazakhstan выяснил, с какими вызовами сталкиваются рестораторы и чего ожидать от индустрии развлечений в 2026 году, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Цены на новогодние корпоративы: от среднего до премиум-класса

В 2025 году казахстанские рестораны трижды фиксировали рост стоимости продуктов и импортных напитков, реагируя на колебания курса доллара.

Гульнара Катибаева, руководитель Ассоциации клуба рестораторов Казахстана, приводит цифры:

Средний чек на корпоратив в ресторане составляет 18–35 тысяч тенге на человека .

В премиум-заведениях стоимость одного гостя может достигать 50–80 тысяч тенге .

В 2025 году «посадка» одного человека подорожала на 5–10 тысяч тенге.

Главная причина подорожания — рост цен на мясо, мясные нарезки, воду и алкоголь.

Импортные продукты и рост расходов

Олег Когай, управляющий директор ресторана «Теплица», отмечает, что импортные продукты подорожали примерно на 10% при каждом скачке курса доллара, в итоге за год рост составил от 15 до 40%.

Помимо этого, подорожали:

аренда помещений,

местные продукты,

зарплаты персонала.

В результате рестораны вынуждены корректировать меню и повышать цены.

Пример по Алматы:

Рестораны среднего уровня предлагают корпоративы от 25 тысяч тенге на человека (закуски, горячее и алкоголь).

Заведения выше среднего с использованием импортных продуктов — 35–40 тысяч тенге без шоу-программы.

Корпоративы «под ключ» с шоу, конкурсами, ведущим, шоу-балетом и диджеем — от 50 до 100 тысяч тенге и выше.

Зарплаты официантов и «биржа шустрых сотрудников»

Высокие цены напрямую связаны с оплатой персонала. В Казахстане существует неформальная «биржа официантов» — чаты, где опытные сотрудники устанавливают свои расценки на новогодний период.

Эксперты отмечают:

Лучшие команды официантов «уходят» к тому работодателю, который готов платить больше.

Рестораторы стараются не завышать цены чрезмерно, чтобы не потерять клиентов.

Новые форматы корпоративов и тренды 2025 года

Популярность набирают корпоративы на загородных базах и в кемпингах. Казахстанцы стали более изобретательными и ценят:

сочетание праздника с награждением сотрудников,

тимбилдинг и развлечения,

тематические вечеринки, оригинальные шоу и интерактивные программы.

Традиционные атрибуты праздника — Дед Мороз, Снегурочка, оливье, холодец, шампанское — остаются, но к ним добавились фотозоны, декорации и услуги мобилографа.

Вызовы для ресторанного бизнеса

Основные сложности рестораторов в 2025 году:

Рост расходов при стабильной покупательной способности гостей. Цены на продукты, аренду и услуги ведущих выросли, а зарплаты клиентов практически не изменились. Конкуренция. Рестораны вынуждены выделяться скидками, бонусами и необычными шоу-программами. Рост цен на артистов и декораторов. В праздничный сезон их услуги могут подорожать в 2–3 раза.

Прогнозы на 2026 год

Эксперты считают, что рынок переживёт только те заведения, которые обеспечивают:

качественный продукт,

стабильный сервис,

честное отношение к клиенту.

Заведения, которые не развиваются и не улучшают стандарты, быстро исчезнут с рынка. В ресторанной индустрии выживает не самый большой, а тот, кто умеет меняться.