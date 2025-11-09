Поезд с казахстанской пшеницей прибыл в Армению

В Армению прибыл поезд с примерно 1 тысячей тонн казахстанской пшеницы, который прошёл по маршруту через Казахстан, Россию, Азербайджан и Грузию. По словам армянского правительства, эта поставка стала возможной после снятия ограничений на транзит грузов. Ранее аналогичным маршрутом в страну доставлялась российская пшеница, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото pixabay.com

В правительстве Армении сообщили о прибытии поезда с казахстанской пшеницей.

Объём груза составил около 1 000 тонн, которые прошли через территорию Казахстана, России, Азербайджана и Грузии.

Причины и значение

Поставка стала возможной благодаря снятию ограничений на транзит грузов через Азербайджан, что способствует восстановлению региональных логистических связей и стимулированию экономического сотрудничества.

Ранее железнодорожный маршрут в Армению использовался для доставки пшеницы из России посредством транзита через Азербайджан и Грузию.

Контекст и последующие шаги

О снятии всех ограничений на транзит грузов в направлении Еревана было объявлено на встрече президентов Касым‑Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 21 октября 2025 года в Астане.

Этот путь открывает новые возможности для торговли и логистики между Казахстаном, Азербайджаном и Арменией, укрепляя региональные связи и создавая альтернативные маршруты доставки.