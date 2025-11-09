18+
09.11.2025, 11:35

Неожиданная тройка лидеров: Казахстан оказался среди фаворитов российских туристов

Новости Казахстана

В 2025 году Казахстан оказался в числе самых востребованных направлений для российских путешественников. Согласно данным анализа РИА Новости на основе Единой межведомственной информационно-статистической системы, половина всех выездов россиян за границу с января по сентябрь была совершена в три страны: Турцию, Абхазию и Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: fergana.media
Фото: fergana.media

Российские туристы выбирают Турцию, Абхазию и Казахстан

В целом россияне за первые девять месяцев 2025 года совершили 24 миллиона поездок за границу — на 1,6 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,4 миллиона).

Турция удерживает лидерство, несмотря на снижение числа поездок

Традиционно самым популярным зарубежным направлением остается Турция. Однако в 2025 году количество поездок туда сократилось на 4,1% по сравнению с прошлым годом, составив 5,3 миллиона. Несмотря на снижение, страна продолжает привлекать российских туристов благодаря развитой инфраструктуре, пляжным курортам и относительно доступным ценам на отдых.

Абхазия: популярность сохраняется, но с небольшим спадом

Второе место по числу поездок занимает Абхазия. С января по сентябрь 2025 года россияне совершили туда 4,6 миллиона поездок, что на 1,8% меньше, чем в 2024 году. Абхазия остаётся привлекательной благодаря близости к России, живописной природе и мягкому климату, что делает её востребованной для коротких туристических поездок.

Казахстан набирает популярность

Особое внимание экспертов привлекает Казахстан, который в 2025 году продемонстрировал заметный рост интереса со стороны российских туристов. Количество поездок увеличилось на 7,6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 2,4 миллиона. Такой рост делает Казахстан третьим по популярности зарубежным направлением среди россиян.

Рост турпотока объясняется развитием внутренней туристической инфраструктуры, удобством транспортного сообщения и разнообразием природных и культурных достопримечательностей, включая национальные парки, горные курорты и исторические памятники.

Китай и ОАЭ: заметный рост турпотока

Помимо лидеров, наблюдается значительное увеличение поездок в Китай и Объединённые Арабские Эмираты. С января по сентябрь 2025 года число поездок в Китай выросло на 25%, достигнув 1,7 миллиона, а в ОАЭ — на 17%, до 1,6 миллиона. Рост популярности этих стран связан с открытием новых авиамаршрутов, активной рекламной поддержкой туризма и расширением возможностей для отдыха и шопинга.

Итоги

Таким образом, в 2025 году российские туристы продолжают отдавать предпочтение привычным направлениям вроде Турции и Абхазии, но проявляют всё больший интерес к Казахстану, Китаю и ОАЭ. Это подтверждает тенденцию к диверсификации туристических маршрутов и росту международной мобильности россиян.

