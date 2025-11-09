Каждый держатель карты в Казахстане получит вознаграждение – финрегулятор подтвердил

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поддержало инициативу о возобновлении начисления процентов на остаток средств на банковских картах для всех казахстанцев. Это решение позволит людям получать доход с собственных счетов, аналогично депозитам, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

Проценты на остаток по карте: как это работает

Сотрудница одного из казахстанских банков Алия Наубаева напоминает, что ранее казахстанские банки уже практиковали выплату процентов на остаток по карте. Подобная практика распространена не только в развитых странах, но и у соседей Казахстана – в России и странах Центральной Азии.

Средний годовой процент на остаток по карте составляет 3–7% , а в отдельных случаях может превышать 10% .

Начисление дохода происходит в зависимости от выбранного промежутка времени – неделя или месяц .

Процент начисляется на остаток средств ежемесячно, хотя расчет может выполняться ежедневно, как на накопительных счетах.

Проценты на остаток – это фактически вознаграждение банка клиенту за хранение денег на дебетовой карте.

История практики в Казахстане

В 2000-х годах многие банки предлагали вознаграждение до 4%, что было особенно выгодно малообеспеченным гражданам.

Алия Наубаева поясняет:

"Зарплата поступала на карту, но люди не могли перевести её на депозит, так как деньги уходили на продукты, одежду, кредиты, коммунальные услуги. Проценты на карту позволяли получать дополнительный доход даже при ограниченных возможностях. Благодаря этому популярность карт резко возросла. Пенсионеры перестали снимать пенсии наличными и начали пользоваться картой".

В ряде случаев карты оказывались выгоднее депозитов: средства на депозите нельзя было снять в течение месяца или более, иначе все проценты терялись. При начислении процентов на карту доход накапливался ежедневно, что стимулировало откладывать трату средств.

Статистика использования карт в Казахстане

По данным Нацбанка РК на октябрь 2025 года:

Общее количество платежных карт превысило 83 млн .

Дебетные карты составляют 80,9% , кредитные – 15,4% , остальные – 3,7% .

Объем транзакций с картами казахстанских эмитентов достиг 18,1 трлн тенге, общее количество операций составило 1,2 млрд, рост за месяц – 5,8%.

Запрет 2018 года и его последствия

В 2018 году национальный банк неожиданно запретил начисление процентов на остаток по текущим счетам. С тех пор триллионы тенге на дебетовых картах казахстанцев не приносили дохода. Банки платят бонусы и кэшбэк только при трате средств, а не за их хранение.

Эксперты считают, что запрет был введен с целью стимулировать население переводить средства на депозиты, чтобы банки могли использовать их для долгосрочного кредитования.

Поддержка отмены запрета

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк Казахстана поддерживают снятие запрета:

Мадина Абылкасымова , глава агентства, отметила, что запрет на начисление процентов был введен "для создания устойчивого банковского сектора".

Абылкасымова согласна снять ограничение при условии, что ставки по картам будут значительно ниже депозитных – например, 1% на карте против 18% по депозиту.

Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов подтвердил положительный эффект инициативы для финансового рынка.

Потери граждан и прибыль банков

По мнению финансиста Галима Хусаинова:

Каждый казахстанец ежегодно теряет не менее 33 тыс. тенге из-за запрета на проценты по картам.

Банки ежегодно зарабатывают 330 млрд тенге, не выплачивая их владельцам карт.

По данным Хусаинова, на текущих счетах физических лиц в Казахстане хранится около 2,2 трлн тенге, практически все – на карточных счетах.

В среднем на активных картах остается 220 тыс. тенге в месяц, что при начислении 15% годовых принесло бы каждому ~2 750 тенге в месяц и 33 тыс. в год.

Влияние на банковский сектор

Снятие запрета способно усилить конкуренцию между банками:

Даже небольшие или новые банки смогут предлагать проценты на остаток и привлекать клиентов.

Это сделает банковский сектор более клиентоориентированным.

Эксперты отмечают, что подобная практика улучшает финансовую дисциплину граждан и стимулирует более рациональное использование карт.

Вывод

Возобновление начисления процентов на остаток по картам позволит казахстанцам получать дополнительный доход и повысит привлекательность дебетовых карт. Несмотря на это, конкретные сроки отмены запрета пока не объявлены, но эксперты ожидают, что решение может стать своеобразным "новогодним сюрпризом" для населения.