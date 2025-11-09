18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.11.2025, 13:36

Казахстанцы подозревают банки в обмане: эксперт объяснил простой способ проверки процентов

Новости Казахстана 0 877

Финансовый обозреватель Айбар Олжаев объяснил, почему обвинения банков в нечестном начислении процентов не имеют под собой оснований, и дал простые советы, как клиенту самостоятельно убедиться в правильности расчетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото с сайта atomic-energy.ru
Фото с сайта atomic-energy.ru

Как убедиться в правильности начисленных процентов

По словам Айбара Олжаева, каждый заемщик может лично проверить, корректно ли банк начислил проценты по кредиту или вкладу. Для этого достаточно знать, где искать нужные данные и какими инструментами пользоваться.

«У каждого клиента есть график платежей, в котором прописаны все начисления. Проверить правильность расчетов можно с помощью онлайн-калькуляторов, финансовых приложений или даже вручную — используя стандартные формулы в Excel», — пояснил эксперт.

Он отметил, что банки не имеют возможности произвольно изменять формулы расчета:

«Все финансовые организации используют единые стандарты, закрепленные в законе о банках и банковской деятельности. Это исключает любые произвольные манипуляции с процентами».

Почему банкам невыгодно нарушать правила

Олжаев подчеркнул, что репутация — один из главных активов любой финансовой организации. Поэтому сознательные нарушения при расчете процентов попросту не имеют смысла.

«Банки не будут идти на такие риски. Любое несоответствие быстро обнаружится, ведь клиент может сверить все данные по графику платежей. Репутационные потери для банка обойдутся дороже любой краткосрочной выгоды», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в сфере банковских расчетов нет места субъективности:

«Если посчитать начисления по формуле, сразу видно, соответствует ли сумма процентной ставке и условиям договора. Это математика, а не вопрос доверия».

Что делать, если вы нашли ошибку

По словам Олжаева, если клиент всё же заметил несоответствие в начислениях, паниковать не стоит. В большинстве случаев проблема связана не с обманом, а с техническим сбоем.

«Первым делом нужно обратиться в свой банк. Часто ошибка возникает из-за сбоя в системе, и расчет оперативно пересчитывают. Если же банк отказывается признавать ошибку, клиент имеет право пожаловаться банковскому омбудсмену или направить обращение в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Такие вопросы рассматриваются быстро и объективно», — пояснил специалист.

Главное — прозрачность и осведомленность клиента

Эксперт призвал заемщиков внимательнее относиться к финансовым документам и не бояться проверять расчеты самостоятельно. Современные онлайн-сервисы и открытые инструменты позволяют легко контролировать начисление процентов и понимать логику формирования платежей.

«Чем лучше клиент понимает, как работает банковская система, тем меньше поводов для недоверия. Прозрачность расчетов и грамотность клиентов — залог честных отношений между банками и обществом», — резюмировал Айбар Олжаев.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь