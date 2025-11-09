Казахстанцы подозревают банки в обмане: эксперт объяснил простой способ проверки процентов

Финансовый обозреватель Айбар Олжаев объяснил, почему обвинения банков в нечестном начислении процентов не имеют под собой оснований, и дал простые советы, как клиенту самостоятельно убедиться в правильности расчетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Фото с сайта atomic-energy.ru

Как убедиться в правильности начисленных процентов

По словам Айбара Олжаева, каждый заемщик может лично проверить, корректно ли банк начислил проценты по кредиту или вкладу. Для этого достаточно знать, где искать нужные данные и какими инструментами пользоваться.

«У каждого клиента есть график платежей, в котором прописаны все начисления. Проверить правильность расчетов можно с помощью онлайн-калькуляторов, финансовых приложений или даже вручную — используя стандартные формулы в Excel», — пояснил эксперт.

Он отметил, что банки не имеют возможности произвольно изменять формулы расчета:

«Все финансовые организации используют единые стандарты, закрепленные в законе о банках и банковской деятельности. Это исключает любые произвольные манипуляции с процентами».

Почему банкам невыгодно нарушать правила

Олжаев подчеркнул, что репутация — один из главных активов любой финансовой организации. Поэтому сознательные нарушения при расчете процентов попросту не имеют смысла.

«Банки не будут идти на такие риски. Любое несоответствие быстро обнаружится, ведь клиент может сверить все данные по графику платежей. Репутационные потери для банка обойдутся дороже любой краткосрочной выгоды», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в сфере банковских расчетов нет места субъективности:

«Если посчитать начисления по формуле, сразу видно, соответствует ли сумма процентной ставке и условиям договора. Это математика, а не вопрос доверия».

Что делать, если вы нашли ошибку

По словам Олжаева, если клиент всё же заметил несоответствие в начислениях, паниковать не стоит. В большинстве случаев проблема связана не с обманом, а с техническим сбоем.

«Первым делом нужно обратиться в свой банк. Часто ошибка возникает из-за сбоя в системе, и расчет оперативно пересчитывают. Если же банк отказывается признавать ошибку, клиент имеет право пожаловаться банковскому омбудсмену или направить обращение в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Такие вопросы рассматриваются быстро и объективно», — пояснил специалист.

Главное — прозрачность и осведомленность клиента

Эксперт призвал заемщиков внимательнее относиться к финансовым документам и не бояться проверять расчеты самостоятельно. Современные онлайн-сервисы и открытые инструменты позволяют легко контролировать начисление процентов и понимать логику формирования платежей.