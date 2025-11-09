Казахстан достиг 95,7 % выполнения стандартов в сфере авиационной безопасности

В ходе комплексного аудита в период с 30 августа по 15 сентября 2025 года уровень соответствия международным стандартам авиационной безопасности в Казахстане составил 95,7 %. Этот показатель значительно выше среднемирового (72,01 %) и среднеевропейского (87,92 %) уровней. Результат признаётся одним из лучших среди стран СНГ и Евро‑Азии, что открывает новые возможности для международных авиаперевозок., сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально опубликовала результаты комплексного аудита авиационной безопасности (USAP‑CMA), проведённого в Казахстане с 30 августа по 15 сентября 2025 года. По итогам проверки уровень соответствия международным стандартам ИКАО в Казахстане составил 95,7 %.

Данный показатель заметно превышает мировой средний уровень — 72,01 % и среднеевропейский уровень — 87,92 %.

Для сравнения:

Азербайджан — 74,66 %

Узбекистан — 85,47 %

Кыргызстан — 85,76 %

Грузия — 89,75 %

Беларусь — 91,85 %

Россия — 94,14 %

В соседних регионах аналогичные результаты зафиксированы у Объединённых Арабских Эмиратов — 98,4 %, Катара — 96,72 % и Саудовской Аравии — 94,41 %.

Предыдущий показатель Казахстана по авиационной безопасности составлял 83 %.

Как сообщает Комитет гражданской авиации Республики Казахстан (КГА РК):

«Нынешний показатель является отражением высокого уровня безопасности по таким критическим элементам авиационной отрасли, как основное законодательство в области авиационной безопасности, программы и правила авиационной безопасности, уполномоченный орган в области авиационной безопасности и его обязанности, квалификация и обучение персонала, предоставление технических рекомендаций, процедур и критически важной для безопасности информации, обязательства по сертификации и утверждению, обязательства по контролю качества и решению проблем в области авиационной безопасности».

По словам КГА РК, достижение такого уровня говорит о высоком доверии со стороны авиакомпаний и открывает возможность получения первой категории полётов для прямых рейсов в США.

В ведомстве также подчеркнули:

«Высокая оценка ИКАО стала результатом комплексных реформ, реализуемых в авиационной отрасли, начиная с 2019 года, включая развитие Авиационной администрации Казахстана, повышение квалификации специалистов и внедрение риск‑ориентированных механизмов контроля. Это также свидетельство интегрированности нашей страны в глобальную систему авиационной безопасности. Итоги аудита – важное подтверждение приверженности Казахстана международным стандартам, направленным на обеспечение безопасного и удобного авиасообщения для пассажиров и авиационной индустрии».

Эксперты отмечают, что высокий уровень соответствия международным стандартам создаёт более благоприятные условия для развития авиационного сектора в Казахстане: от повышения уровня доверия перевозчиков до улучшения условий для международных маршрутов.

В результате можно ожидать дальнейшего расширения прямых авиасообщений, роста транзитных и пассажирских перевозок, а также укрепления имиджа страны как надёжного участника глобальной авиационной системы.