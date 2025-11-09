18+
09.11.2025, 13:53

Казахстан достиг 95,7 % выполнения стандартов в сфере авиационной безопасности

Новости Казахстана 0 466

В ходе комплексного аудита в период с 30 августа по 15 сентября 2025 года уровень соответствия международным стандартам авиационной безопасности в Казахстане составил 95,7 %. Этот показатель значительно выше среднемирового (72,01 %) и среднеевропейского (87,92 %) уровней. Результат признаётся одним из лучших среди стран СНГ и Евро‑Азии, что открывает новые возможности для международных авиаперевозок., сообщает Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально опубликовала результаты комплексного аудита авиационной безопасности (USAP‑CMA), проведённого в Казахстане с 30 августа по 15 сентября 2025 года. По итогам проверки уровень соответствия международным стандартам ИКАО в Казахстане составил 95,7 %.

Данный показатель заметно превышает мировой средний уровень — 72,01 % и среднеевропейский уровень — 87,92 %.

Для сравнения:

  • Азербайджан — 74,66 %

  • Узбекистан — 85,47 %

  • Кыргызстан — 85,76 %

  • Грузия — 89,75 %

  • Беларусь — 91,85 %

  • Россия — 94,14 %

В соседних регионах аналогичные результаты зафиксированы у Объединённых Арабских Эмиратов — 98,4 %, Катара — 96,72 % и Саудовской Аравии — 94,41 %.

Предыдущий показатель Казахстана по авиационной безопасности составлял 83 %.

Как сообщает Комитет гражданской авиации Республики Казахстан (КГА РК):

«Нынешний показатель является отражением высокого уровня безопасности по таким критическим элементам авиационной отрасли, как основное законодательство в области авиационной безопасности, программы и правила авиационной безопасности, уполномоченный орган в области авиационной безопасности и его обязанности, квалификация и обучение персонала, предоставление технических рекомендаций, процедур и критически важной для безопасности информации, обязательства по сертификации и утверждению, обязательства по контролю качества и решению проблем в области авиационной безопасности».

По словам КГА РК, достижение такого уровня говорит о высоком доверии со стороны авиакомпаний и открывает возможность получения первой категории полётов для прямых рейсов в США.

В ведомстве также подчеркнули:

«Высокая оценка ИКАО стала результатом комплексных реформ, реализуемых в авиационной отрасли, начиная с 2019 года, включая развитие Авиационной администрации Казахстана, повышение квалификации специалистов и внедрение риск‑ориентированных механизмов контроля. Это также свидетельство интегрированности нашей страны в глобальную систему авиационной безопасности. Итоги аудита – важное подтверждение приверженности Казахстана международным стандартам, направленным на обеспечение безопасного и удобного авиасообщения для пассажиров и авиационной индустрии».

Эксперты отмечают, что высокий уровень соответствия международным стандартам создаёт более благоприятные условия для развития авиационного сектора в Казахстане: от повышения уровня доверия перевозчиков до улучшения условий для международных маршрутов.

В результате можно ожидать дальнейшего расширения прямых авиасообщений, роста транзитных и пассажирских перевозок, а также укрепления имиджа страны как надёжного участника глобальной авиационной системы.

