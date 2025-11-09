Мат в сериалах: за что казахстанцев будут штрафовать и где проходит граница свободы

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева прокомментировала использование нецензурной лексики в отечественных онлайн-сериалах и видеопроектах, подчеркнув баланс между законодательством и свободой творчества, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Законодательные меры за неприличные выражения

Глава Минкультуры напомнила, что в действующем законодательстве уже предусмотрена ответственность за использование нецензурной брани в общественных местах.

"Это нарушение расценивается как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф в размере 20 МРП — 78 640 тенге (около 149,5 долларов), либо привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток", — отметила Балаева.

Каждый отдельный случай рассматривается компетентными органами индивидуально. С начала 2025 года при мониторинге интернета выявлено более 50 фактов нарушений, и по каждому направлены уведомления в МВД для дальнейшего разбирательства.

Свобода творчества и открытый диалог с авторами

Министр подчеркнула, что государство не диктует создателям контент, а создает условия для честного и свободного творчества:

"Наша задача — создавать условия для свободного творчества и честного диалога между авторами и зрителями. Все технические и организационные вопросы решаются открыто и прозрачно, строго в рамках закона", — сказала Балаева.

Это означает, что закон служит не ограничением, а ориентиром для обеспечения баланса между этикой и творческим выражением.

Национальные проекты и поддержка киноиндустрии

Аида Балаева также отметила важность проектов, посвященных национальной истории и героям страны. В качестве примера она привела фильм «Алия», посвящённый Герою Советского Союза Алие Молдагуловой.

Проект стал победителем конкурсного отбора Государственного центра поддержки национального кино в 2024 году. Однако позже кинокомпания отказалась от производства фильма по финансовым причинам.

"Мы верим, что производители вернутся к этой идее, и на экраны всё-таки выйдет фильм о нашей национальной героине Алие Молдагуловой", — отметила министр.

Рост интереса к казахстанскому кино

Балаева подчеркнула, что интерес к отечественным фильмам, в том числе со стороны зарубежных зрителей, продолжает расти:

В 2024 году казахстанские фильмы собрали в прокате более 22 миллиардов тенге (около 41,9 миллионов долларов).

За последние пять лет отечественные киноленты участвовали в более чем 300 международных фестивалях, завоевав 177 наград.