В аэропорту Атырау приостановлены все рейсы: что произошло (видео)

Сегодня, 9 ноября 2025 года, в аэропорту Атырау временно остановили все рейсы. Причиной стала шутка одного из пассажиров, который во время регистрации на рейс в Алматы сообщил о якобы имеющемся взрывном устройстве в ручной клади, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Кадр из видео

Мужчина пошутил о взрывном устройстве

По информации пресс-службы Департамента полиции на транспорте МВД РК, пассажир сделал ложное заявление о наличии взрывного устройства. В ответ на это полиция оперативно эвакуировала всех людей из здания аэропорта, чтобы исключить возможную угрозу.

"По данному факту ДП на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Жертв и пострадавших нет, работа аэропорта осуществляется в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.

Территория аэропорта была оцеплена

Местное издание "Ақ Жайық" опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, что территория аэропорта была оцеплена, а сотрудники службы безопасности контролировали ситуацию. Временная остановка рейсов создала небольшие неудобства для пассажиров, но угрозы их жизни не было.

Мужчину ждёт наказание

За ложное сообщение о террористическом акте мужчину ожидает уголовная ответственность. Согласно законодательству, подобные действия квалифицируются как уголовное преступление и влекут серьёзное наказание.