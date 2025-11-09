Совместные проекты Казахстана и России: автозапчасти, строительная техника и лекарства

До конца 2025 года Казахстан совместно с Россией планирует запуск ряда крупных промышленных проектов. Основное внимание уделяется производству автозапчастей, строительной техники и лекарственных средств. Кроме того, страны обсуждают создание новых совместных предприятий, развитие туризма и увеличение доли чистой энергии в энергобалансе, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Sputnik .

Фото pixabay.com

Казахстан и Россия активно сотрудничают в сфере промышленности и экономики. В ближайшие месяцы планируется запуск проектов по производству автозапчастей и строительной техники, а также выпуск лекарственных препаратов. Эти инициативы станут частью долгосрочной программы развития совместного промышленного потенциала.

В будущем стороны планируют создавать новые совместные предприятия, что позволит укрепить экономическое сотрудничество и расширить производственные возможности.

Помимо промышленности, Казахстан и Россия заинтересованы в развитии туристических маршрутов, в том числе в районе горы Белуха. Прорабатываются проекты, которые сделают путешествия между странами более удобными и привлекательными для туристов.

Важное направление сотрудничества — энергетика. Страны совместно работают над увеличением доли чистой энергии в своих энергобаланcах, включая использование природного газа и атомной энергетики. Это позволит снижать углеродный след и повышать экологическую устойчивость энергетических систем.

Обсуждение всех этих вопросов прошло на заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией. Заседание было организовано накануне государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, который запланирован на 12 ноября 2025 года.

Реализация этих проектов позволит обеим странам укрепить экономическое взаимодействие, создать новые рабочие места и расширить инфраструктурные возможности для промышленности, туризма и энергетики.