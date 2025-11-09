Россия готова продлить пребывание казахстанских перевозчиков до 180 дней

Российская сторона готова рассмотреть возможность восстановления прежнего режима пребывания казахстанских грузоперевозчиков на своей территории до 180 дней, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
На сегодняшний день иностранные граждане, в том числе казахстанские перевозчики, могут находиться в России без регистрации лишь 90 дней в течение календарного года. Сокращение срока пребывания вызвало определённые трудности для компаний, осуществляющих транзит грузов и регулярные перевозки между двумя странами.
Возможное возвращение к прежним срокам позволит бизнесу более гибко планировать маршруты и оптимизировать логистические процессы.
В рамках недавней встречи заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука обсуждались вопросы увеличения объёмов железнодорожных перевозок на участке Достык – Мойынты.
Особое внимание уделялось росту транзита по маршруту Китай – Европа – Китай, что отражает актуальные тенденции мировой торговли.
«Достигнута договоренность о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска», – отметили в пресс-службе кабмина Казахстана.
Совместная работа по оценке грузопотоков позволит выявить перспективные направления и снизить возможные узкие места на границе, ускорив прохождение транзита.
Отдельное внимание на переговорах уделялось развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между двумя странами.
Среди ключевых инициатив:
Рассмотрение Россией снятия фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы;
Создание возможности транзита зерна и зернобобовых через Россию с накоплением на её территории;
Развитие торговых цепочек для сельхозпродукции, что позволит казахстанским производителям выйти на новые рынки и увеличить экспорт.
Эти меры направлены на углубление экономического сотрудничества и укрепление транспортно-логистических связей между странами.
Возврат к 180-дневному сроку пребывания и расширение транспортных и торговых возможностей станет значимым стимулом для казахстанских перевозчиков и экспортеров.
Компании смогут:
Увеличить объёмы перевозок без административных препятствий;
Снизить логистические издержки за счёт более гибкого планирования маршрутов;
Повысить эффективность участия в транзите грузов между Китаем и Европой;
Расширить экспорт сельхозпродукции и выйти на новые торговые рынки.
Эксперты отмечают, что подобные меры создают основу для устойчивого роста двусторонней торговли и укрепления транспортной инфраструктуры региона.
Комментарии0 комментарий(ев)