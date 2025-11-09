Россия готова продлить пребывание казахстанских перевозчиков до 180 дней

Российская сторона готова рассмотреть возможность восстановления прежнего режима пребывания казахстанских грузоперевозчиков на своей территории до 180 дней , сообщили в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Текущие ограничения для иностранных граждан

На сегодняшний день иностранные граждане, в том числе казахстанские перевозчики, могут находиться в России без регистрации лишь 90 дней в течение календарного года. Сокращение срока пребывания вызвало определённые трудности для компаний, осуществляющих транзит грузов и регулярные перевозки между двумя странами.

Возможное возвращение к прежним срокам позволит бизнесу более гибко планировать маршруты и оптимизировать логистические процессы.

Перспективы железнодорожных перевозок

В рамках недавней встречи заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука обсуждались вопросы увеличения объёмов железнодорожных перевозок на участке Достык – Мойынты.

Особое внимание уделялось росту транзита по маршруту Китай – Европа – Китай, что отражает актуальные тенденции мировой торговли.

«Достигнута договоренность о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска», – отметили в пресс-службе кабмина Казахстана.

Совместная работа по оценке грузопотоков позволит выявить перспективные направления и снизить возможные узкие места на границе, ускорив прохождение транзита.

Расширение взаимной торговли сельхозпродукцией

Отдельное внимание на переговорах уделялось развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между двумя странами.

Среди ключевых инициатив:

Рассмотрение Россией снятия фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы;

Создание возможности транзита зерна и зернобобовых через Россию с накоплением на её территории;

Развитие торговых цепочек для сельхозпродукции, что позволит казахстанским производителям выйти на новые рынки и увеличить экспорт.

Эти меры направлены на углубление экономического сотрудничества и укрепление транспортно-логистических связей между странами.

Значение решения для бизнеса

Возврат к 180-дневному сроку пребывания и расширение транспортных и торговых возможностей станет значимым стимулом для казахстанских перевозчиков и экспортеров.

Компании смогут:

Увеличить объёмы перевозок без административных препятствий;

Снизить логистические издержки за счёт более гибкого планирования маршрутов;

Повысить эффективность участия в транзите грузов между Китаем и Европой;

Расширить экспорт сельхозпродукции и выйти на новые торговые рынки.

Эксперты отмечают, что подобные меры создают основу для устойчивого роста двусторонней торговли и укрепления транспортной инфраструктуры региона.