Сколько в Казахстане платят за отопление жители разных городов

Тарифы на отопление в Казахстане в 2025 году сильно различаются в зависимости от региона, наличия приборов учёта и состояния инфраструктуры. Где-то стоимость тепла составляет менее 4 000 тенге за гигакалорию, а в некоторых крупных городах превышает 10 000 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pinterest

От чего зависит стоимость тепла

Разница в тарифах объясняется несколькими факторами:

Климатические условия — северные города требуют больше тепла в зимний период.

Источники энергии — доступ к газу, углю или электричеству влияет на себестоимость.

Наличие приборов учёта — с их помощью потребитель оплачивает реально использованное тепло.

Состояние сетей и политика теплоснабжающих компаний — изношенные системы повышают расходы на обслуживание и тарифы.

В этом материале учитывается тариф за 1 гигакалорию тепловой энергии для жилых домов без учета приборов.

Дешёвое отопление в южных городах

Самым доступным тепло традиционно остаётся в южных регионах:

Туркестан — 3 207 тенге/Гкал

Конаев — 3 532 тенге/Гкал

Кызылорда — 3 589 тенге/Гкал

В Жезказгане тариф составляет 3 663 тенге за Гкал, а с учётом приборов — 2 906 тенге.

В столице тарифы составляют:

С приборами учета — 3 929 тенге/Гкал

Без приборов учета — 4 727 тенге/Гкал

В Талдыкоргане:

Счетчик — 3 635 тенге/Гкал

Без счетчика — 4 864 тенге/Гкал

Средние цены в центральных и восточных городах

Усть-Каменогорск — 5 116 тенге/Гкал (с прибором — 3 641 тенге)

Актобе — 5 211 тенге/Гкал

Актау — 5 400 тенге/Гкал без счетчиков (с жильем до 100 м²)

Кокшетау — 5 507 тенге/Гкал без счетчиков, 2 529 тенге с приборами учета

Павлодар — 5 470 тенге/Гкал (подорожание на 12,7%)

Караганда — 5 537 тенге/Гкал

Костанай — 6 301 тенге/Гкал (с счетчиком — 5 069 тенге)

Тараз — 6 258 тенге/Гкал (с счетчиком — 4 985 тенге)

Семей — 6 362 тенге/Гкал (с счетчиком — 5 031 тенге)

Дорогие тарифы на севере и западе страны

Самые высокие цены на отопление наблюдаются в крупных городах:

Уральск — 6 946 тенге/Гкал

Шымкент — 7 230 тенге/Гкал

Атырау — 7 470 тенге/Гкал без счетчиков, 6 021 тенге/Гкал с приборами учета, 6 225 тенге/Гкал для ветхого жилья

Петропавловск — 7 891 тенге/Гкал без счетчиков, 6 038 тенге/Гкал с приборами учета

Рекордная цена — Алматы

Наиболее дорогое отопление в стране в Алматы:

Без приборов учета — 10 084 тенге/Гкал

С приборами учета — 8 248 тенге/Гкал

В ветхих и аварийных домах — 8 403 тенге/Гкал

Так, жителям старых домов, где технически невозможно установить счетчики, приходится платить максимально высокую цену за отопление.