Сколько в Казахстане платят за отопление жители разных городов

Тарифы на отопление в Казахстане в 2025 году сильно различаются в зависимости от региона, наличия приборов учёта и состояния инфраструктуры. Где-то стоимость тепла составляет менее 4 000 тенге за гигакалорию, а в некоторых крупных городах превышает 10 000 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Разница в тарифах объясняется несколькими факторами:
Климатические условия — северные города требуют больше тепла в зимний период.
Источники энергии — доступ к газу, углю или электричеству влияет на себестоимость.
Наличие приборов учёта — с их помощью потребитель оплачивает реально использованное тепло.
Состояние сетей и политика теплоснабжающих компаний — изношенные системы повышают расходы на обслуживание и тарифы.
В этом материале учитывается тариф за 1 гигакалорию тепловой энергии для жилых домов без учета приборов.
Самым доступным тепло традиционно остаётся в южных регионах:
Туркестан — 3 207 тенге/Гкал
Конаев — 3 532 тенге/Гкал
Кызылорда — 3 589 тенге/Гкал
В Жезказгане тариф составляет 3 663 тенге за Гкал, а с учётом приборов — 2 906 тенге.
В столице тарифы составляют:
С приборами учета — 3 929 тенге/Гкал
Без приборов учета — 4 727 тенге/Гкал
В Талдыкоргане:
Счетчик — 3 635 тенге/Гкал
Без счетчика — 4 864 тенге/Гкал
Усть-Каменогорск — 5 116 тенге/Гкал (с прибором — 3 641 тенге)
Актобе — 5 211 тенге/Гкал
Актау — 5 400 тенге/Гкал без счетчиков (с жильем до 100 м²)
Кокшетау — 5 507 тенге/Гкал без счетчиков, 2 529 тенге с приборами учета
Павлодар — 5 470 тенге/Гкал (подорожание на 12,7%)
Караганда — 5 537 тенге/Гкал
Костанай — 6 301 тенге/Гкал (с счетчиком — 5 069 тенге)
Тараз — 6 258 тенге/Гкал (с счетчиком — 4 985 тенге)
Семей — 6 362 тенге/Гкал (с счетчиком — 5 031 тенге)
Самые высокие цены на отопление наблюдаются в крупных городах:
Уральск — 6 946 тенге/Гкал
Шымкент — 7 230 тенге/Гкал
Атырау — 7 470 тенге/Гкал без счетчиков, 6 021 тенге/Гкал с приборами учета, 6 225 тенге/Гкал для ветхого жилья
Петропавловск — 7 891 тенге/Гкал без счетчиков, 6 038 тенге/Гкал с приборами учета
Наиболее дорогое отопление в стране в Алматы:
Без приборов учета — 10 084 тенге/Гкал
С приборами учета — 8 248 тенге/Гкал
В ветхих и аварийных домах — 8 403 тенге/Гкал
Так, жителям старых домов, где технически невозможно установить счетчики, приходится платить максимально высокую цену за отопление.
Комментарии0 комментарий(ев)