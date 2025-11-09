18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.11.2025, 18:03

Штормовое предупреждение в Казахстане: метель, гололёд и туман охватили 16 регионов

Новости Казахстана 0 698

На 10 ноября 2025 года в Казахстане объявлено штормовое предупреждение в 16 регионах. Основные опасности — снег, дождь, низовая метель, гололёд и туман. Особенно сложная обстановка ожидается в северных, центральных и восточных областях с угрозой ухудшения видимости и дорожной безопасности, сообщает Lada.kz  со ссылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По данным Казгидромет, в 16 областях Республики Казахстан на 10 ноября 2025 года действует штормовое предупреждение из‑за приближения холодного фронта и усиления ветра. Среди главных метеоявлений — осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололёдное покрытие и густой туман.

В области Улытау ожидаются небольшие осадки, на востоке области осадки (дождь, снег), днем на востоке области небольшие осадки (дождь, снег). Ночью на западе, востоке, в центре, днем на востоке области гололед, низовая метель. В Жезказгане ожидаются ночью гололед, низовая метель.

В Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. В Караганде ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

В горных районах области Жетысу ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается ночью и утром туман.

Ночью и утром на западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, на севере, востоке области временами сильные осадки (дождь, снег). В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

На востоке, в центре Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, в центре области туман.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, на юге области временами сильные осадки (дождь, снег). В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области ожидается туман. В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель, гололед. Туман.

Ожидаются снег, днем на севере, востоке, юге Акмолинской области снег. Низовая метель, гололед. В Кокшетау ожидаются снег, низовая метель. Гололед.

В Алматинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь