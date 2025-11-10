18+
09.11.2025, 19:49

Какие налоги не платят пенсионеры в Казахстане — полный список льгот

Новости Казахстана 0 1 608

Пенсионеры в Казахстане имеют законное право на целый ряд налоговых льгот, которые помогают снизить финансовую нагрузку. Большинство из них закреплены в действующем Налоговом кодексе страны и предоставляются автоматически, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пенсионные выплаты не облагаются подоходным налогом

Все государственные и накопительные пенсионные выплаты освобождены от индивидуального подоходного налога (ИПН).
Это означает, что:

  • пенсии, выплачиваемые через Государственный центр по выплате пенсий (ГЦВП),

  • а также накопленные средства, получаемые из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ),
    не подлежат налогообложению.

Таким образом, пенсионеры получают свои выплаты в полном объеме, без удержания налога.

Льготы по налогу на имущество

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество, если по их адресу регистрации проживают только пенсионеры.
Эта льгота действует в отношении объектов недвижимости, чья стоимость не превышает 1000 месячных расчетных показателей (МРП).

Дополнительные категории льготников

Более широкий перечень послаблений предусмотрен для отдельных социальных групп:

  • ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц;

  • инвалидов всех категорий;

  • многодетных матерей, награжденных знаком «Алтын алқа»;

  • Героев Труда и кавалеров государственных орденов.

Для этих категорий граждан лимит освобождения увеличен до 1500 МРП, что позволяет не платить налог с более дорогих объектов недвижимости.

Земельный налог: кто освобожден

Пенсионеры не уплачивают земельный налог на участки, которые используются для:

  • частных жилых домов;

  • приусадебных хозяйств;

  • садоводства и огородничества;

  • строительства или содержания гаражей.

Аналогичные льготы действуют и для других социально уязвимых категорий — инвалидов, участников ВОВ и некоторых других групп граждан.

Транспортный налог: кто должен платить

В отличие от имущественных и земельных послаблений, транспортный налог для пенсионеров сохраняется на общих основаниях.
Однако существует исключение:

  • люди с инвалидностью освобождаются от налога на один автомобиль с объемом двигателя до 4000 кубических сантиметров.

Для остальных пенсионеров оплата транспортного налога производится в полном объеме, в зависимости от технических характеристик автомобиля.

Региональные и местные льготы

Помимо общегосударственных послаблений, в ряде регионов Казахстана действуют дополнительные меры поддержки, которые устанавливаются на уровне местных исполнительных органов — акиматов.

К ним могут относиться:

  • скидки на коммунальные услуги;

  • освобождение или снижение ставок для владельцев личных подсобных хозяйств;

  • льготы на оплату земельных и имущественных сборов.

Размер и условия таких льгот могут различаться в зависимости от региона проживания.

Как оформить налоговые льготы

В большинстве случаев пенсионерам не требуется подавать отдельное заявление — льготы предоставляются автоматически на основании данных государственных реестров.

Однако, если в расчетах или начислениях обнаружена ошибка, необходимо:

  1. Обратиться в местное управление государственных доходов (налоговое управление);

  2. Предъявить удостоверение личности;

  3. Приложить документы, подтверждающие право собственности на имущество или земельный участок.

После проверки данные будут скорректированы, и льгота начнет применяться в полном объеме.

Итог

Налоговые льготы для пенсионеров — это один из способов социальной поддержки пожилых граждан Казахстана. Государство стремится снизить их обязательные расходы, оставив больше средств на повседневные нужды.

Тем не менее пенсионерам важно знать свои права и проверять корректность начислений, особенно в отношении имущества и земельных участков.

