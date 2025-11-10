Какие налоги не платят пенсионеры в Казахстане — полный список льгот

Пенсионеры в Казахстане имеют законное право на целый ряд налоговых льгот, которые помогают снизить финансовую нагрузку. Большинство из них закреплены в действующем Налоговом кодексе страны и предоставляются автоматически, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Все государственные и накопительные пенсионные выплаты освобождены от индивидуального подоходного налога (ИПН).
Это означает, что:
пенсии, выплачиваемые через Государственный центр по выплате пенсий (ГЦВП),
а также накопленные средства, получаемые из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ),
не подлежат налогообложению.
Таким образом, пенсионеры получают свои выплаты в полном объеме, без удержания налога.
Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество, если по их адресу регистрации проживают только пенсионеры.
Эта льгота действует в отношении объектов недвижимости, чья стоимость не превышает 1000 месячных расчетных показателей (МРП).
Более широкий перечень послаблений предусмотрен для отдельных социальных групп:
ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц;
инвалидов всех категорий;
многодетных матерей, награжденных знаком «Алтын алқа»;
Героев Труда и кавалеров государственных орденов.
Для этих категорий граждан лимит освобождения увеличен до 1500 МРП, что позволяет не платить налог с более дорогих объектов недвижимости.
Пенсионеры не уплачивают земельный налог на участки, которые используются для:
частных жилых домов;
приусадебных хозяйств;
садоводства и огородничества;
строительства или содержания гаражей.
Аналогичные льготы действуют и для других социально уязвимых категорий — инвалидов, участников ВОВ и некоторых других групп граждан.
В отличие от имущественных и земельных послаблений, транспортный налог для пенсионеров сохраняется на общих основаниях.
Однако существует исключение:
люди с инвалидностью освобождаются от налога на один автомобиль с объемом двигателя до 4000 кубических сантиметров.
Для остальных пенсионеров оплата транспортного налога производится в полном объеме, в зависимости от технических характеристик автомобиля.
Помимо общегосударственных послаблений, в ряде регионов Казахстана действуют дополнительные меры поддержки, которые устанавливаются на уровне местных исполнительных органов — акиматов.
К ним могут относиться:
скидки на коммунальные услуги;
освобождение или снижение ставок для владельцев личных подсобных хозяйств;
льготы на оплату земельных и имущественных сборов.
Размер и условия таких льгот могут различаться в зависимости от региона проживания.
В большинстве случаев пенсионерам не требуется подавать отдельное заявление — льготы предоставляются автоматически на основании данных государственных реестров.
Однако, если в расчетах или начислениях обнаружена ошибка, необходимо:
Обратиться в местное управление государственных доходов (налоговое управление);
Предъявить удостоверение личности;
Приложить документы, подтверждающие право собственности на имущество или земельный участок.
После проверки данные будут скорректированы, и льгота начнет применяться в полном объеме.
Налоговые льготы для пенсионеров — это один из способов социальной поддержки пожилых граждан Казахстана. Государство стремится снизить их обязательные расходы, оставив больше средств на повседневные нужды.
Тем не менее пенсионерам важно знать свои права и проверять корректность начислений, особенно в отношении имущества и земельных участков.
