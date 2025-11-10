Путин и Токаев готовятся к большой встрече: что решат лидеры в Москве 12 ноября

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибудет в Москву с государственным визитом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вести» со ссылкой на пресс-службу Кремля, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ожидается, что переговоры лидеров двух стран будут носить широкий характер и охватят ключевые направления двустороннего сотрудничества — от энергетики и промышленности до вопросов безопасности и интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Государственный визит Токаева в Россию назначен на 12 ноября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее подтвердил дату своего визита в Россию — 12 ноября. Об этом он заявил еще 9 октября на втором саммите «Центральная Азия — Россия», который проходил в Душанбе.

По словам казахстанского лидера, государственный визит станет важным этапом в укреплении стратегического партнерства между двумя странами, особенно в контексте совместных экономических проектов и координации позиций на международной арене.

Заседание Совета безопасности России также в планах Кремля

Кроме встречи с Токаевым, Владимир Путин проведет на следующей неделе совещание с членами Совета безопасности РФ. Как уточняется, заседание будет посвящено актуальным вопросам внутренней и внешней политики, а также мерам по обеспечению национальной безопасности страны.

Совбез является одним из ключевых консультативных органов при президенте России, где обсуждаются стратегические решения в сфере обороны, внешней политики и экономической стабильности.

Контекст: устойчивый диалог Казахстана и России

Казахстан и Россия сохраняют тесные союзнические отношения в рамках ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Регулярные визиты на высшем уровне подтверждают готовность сторон поддерживать политический диалог и совместно решать региональные вызовы.

Ожидается, что предстоящая встреча Путина и Токаева станет продолжением курса на укрепление стратегического партнерства, выработанного по итогам предыдущих переговоров лидеров в 2024 и 2025 годах.