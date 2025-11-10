18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.11.2025, 07:23

Нотариусы в Казахстане станут информаторами: как новые правила меняют жизнь казахстанцев

Новости Казахстана

Министерство юстиции Республики Казахстан подготовило проект приказа, который предусматривает изменения в правилах совершения нотариальных действий. Цель нововведений — усиление контроля за финансовыми операциями и предотвращение финансирования распространения оружия массового уничтожения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: sb.by
Фото: sb.by

Изменения в правилах нотариальных действий

Проект приказа касается пункта 26 Правил совершения нотариальных действий нотариусами, где прописываются обязанности специалистов при совершении нотариальных операций.

Согласно предложенным изменениям:

  • нотариусы будут обязаны передавать сведения о нотариальных действиях в уполномоченный орган по финансовому мониторингу;

  • информация будет касаться подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Таким образом, нотариусы фактически становятся посредниками в системе финансового контроля, обеспечивая прозрачность и законность крупных сделок.

Зачем это нужно

Цель нововведений — предотвратить потенциальное использование финансовых инструментов для незаконных и опасных целей.

Эксперты выделяют несколько ключевых аспектов:

  • Защита государства и граждан: раннее выявление подозрительных операций снижает риски финансирования опасных технологий;

  • Соответствие международным стандартам: практика контроля за финансовыми сделками через нотариальные действия используется во многих странах для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма;

  • Повышение доверия к системе нотариата: прозрачность и отчетность укрепляют репутацию нотариусов как гарант законности сделок.

Как будут проходить изменения

Проект приказа вынесен на общественное обсуждение:

  • срок обсуждения — до 24 ноября 2025 года;

  • все заинтересованные лица могут оставлять комментарии и предложения на портале «Открытые НПА»;

  • после анализа замечаний и предложений документ будет доработан и утвержден, что закрепит новые обязанности нотариусов официально.

Это стандартная практика в Казахстане, которая позволяет учитывать мнение профессионального сообщества и общественности перед принятием окончательного решения.

Возможные последствия для граждан и бизнеса

Внедрение новых правил повлияет на несколько аспектов нотариальной практики и взаимодействия с клиентами:

  1. Повышение ответственности нотариусов — любые подозрительные операции будут под контролем государства;

  2. Рост прозрачности сделок — граждане и компании должны быть готовы к тому, что финансовые операции могут анализироваться на предмет рисков;

  3. Снижение финансовых злоупотреблений — новые меры будут препятствовать использованию нотариальных процедур для незаконного финансирования.

Эксперты считают, что данные изменения не создадут дополнительных ограничений для обычных граждан, но могут оказать влияние на крупные сделки и трансграничные финансовые операции.

Контекст и международная практика

Передача сведений о финансовых операциях в контролирующие органы через нотариусов — практика, которая используется в ряде стран:

  • В ЕС нотариусы обязаны информировать органы о подозрительных сделках, связанных с отмыванием средств;

  • В США отдельные нотариальные действия также контролируются через систему финансового мониторинга для предотвращения финансирования терроризма;

  • Казахстан таким образом следует международным стандартам, повышая защиту финансовой системы и безопасность государства.

Итог

Изменения в правилах нотариальной деятельности — это часть системного подхода Казахстана к финансовой безопасности и прозрачности. Нотариусы получают новые обязанности, которые позволяют государству более эффективно контролировать сделки, предотвращать угрозы безопасности и соответствовать международным стандартам.

Обсуждение проекта продолжается до 24 ноября 2025 года, и участие профессионалов и граждан поможет учесть все нюансы перед окончательным утверждением документа.

