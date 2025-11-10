Нотариусы в Казахстане станут информаторами: как новые правила меняют жизнь казахстанцев

Министерство юстиции Республики Казахстан подготовило проект приказа, который предусматривает изменения в правилах совершения нотариальных действий. Цель нововведений — усиление контроля за финансовыми операциями и предотвращение финансирования распространения оружия массового уничтожения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Проект приказа касается пункта 26 Правил совершения нотариальных действий нотариусами, где прописываются обязанности специалистов при совершении нотариальных операций.
Согласно предложенным изменениям:
нотариусы будут обязаны передавать сведения о нотариальных действиях в уполномоченный орган по финансовому мониторингу;
информация будет касаться подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Таким образом, нотариусы фактически становятся посредниками в системе финансового контроля, обеспечивая прозрачность и законность крупных сделок.
Цель нововведений — предотвратить потенциальное использование финансовых инструментов для незаконных и опасных целей.
Эксперты выделяют несколько ключевых аспектов:
Защита государства и граждан: раннее выявление подозрительных операций снижает риски финансирования опасных технологий;
Соответствие международным стандартам: практика контроля за финансовыми сделками через нотариальные действия используется во многих странах для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма;
Повышение доверия к системе нотариата: прозрачность и отчетность укрепляют репутацию нотариусов как гарант законности сделок.
Проект приказа вынесен на общественное обсуждение:
срок обсуждения — до 24 ноября 2025 года;
все заинтересованные лица могут оставлять комментарии и предложения на портале «Открытые НПА»;
после анализа замечаний и предложений документ будет доработан и утвержден, что закрепит новые обязанности нотариусов официально.
Это стандартная практика в Казахстане, которая позволяет учитывать мнение профессионального сообщества и общественности перед принятием окончательного решения.
Внедрение новых правил повлияет на несколько аспектов нотариальной практики и взаимодействия с клиентами:
Повышение ответственности нотариусов — любые подозрительные операции будут под контролем государства;
Рост прозрачности сделок — граждане и компании должны быть готовы к тому, что финансовые операции могут анализироваться на предмет рисков;
Снижение финансовых злоупотреблений — новые меры будут препятствовать использованию нотариальных процедур для незаконного финансирования.
Эксперты считают, что данные изменения не создадут дополнительных ограничений для обычных граждан, но могут оказать влияние на крупные сделки и трансграничные финансовые операции.
Передача сведений о финансовых операциях в контролирующие органы через нотариусов — практика, которая используется в ряде стран:
В ЕС нотариусы обязаны информировать органы о подозрительных сделках, связанных с отмыванием средств;
В США отдельные нотариальные действия также контролируются через систему финансового мониторинга для предотвращения финансирования терроризма;
Казахстан таким образом следует международным стандартам, повышая защиту финансовой системы и безопасность государства.
Изменения в правилах нотариальной деятельности — это часть системного подхода Казахстана к финансовой безопасности и прозрачности. Нотариусы получают новые обязанности, которые позволяют государству более эффективно контролировать сделки, предотвращать угрозы безопасности и соответствовать международным стандартам.
Обсуждение проекта продолжается до 24 ноября 2025 года, и участие профессионалов и граждан поможет учесть все нюансы перед окончательным утверждением документа.
