Почему пересмотр списка социально значимых болезней взбудоражил Казахстан — правда от министра

Фото: senate.parlam.kz

Пересмотр перечня вызвал общественный резонанс

Решение Министерства здравоохранения о корректировке пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в рамках нового закона об обязательном социальном медицинском страховании (ОСМС) вызвало тревогу у населения. Многие казахстанцы опасались, что это может повлиять на доступность помощи для пациентов с сахарным диабетом, детским церебральным параличом (ДЦП) и другими хроническими заболеваниями.

Министр обратилась к гражданам с заверением:

"Дорогие мамы, я понимаю ваши переживания. Хочу вас заверить — все государственные гарантии сохраняются в полном объеме.

Дети, беременные, пенсионеры, студенты, люди с инвалидностью и безработные — всего более 11 миллионов казахстанцев — продолжают получать медицинскую помощь бесплатно, за счет государства."

ДЦП и хронические заболевания: что изменилось

Все пациенты с детским церебральным параличом, которые застрахованы, продолжают получать лечение, лекарственное обеспечение и реабилитацию в полном объеме.

Альназарова подчеркнула:

"Обновление перечня социально значимых заболеваний — это не сокращение помощи, а шаг к усилению гарантий и финансовой устойчивости системы."

С 1 января 2026 года перечень социально значимых заболеваний будет включать 11 болезней, среди которых впервые оказались эпилепсия и последствия инсульта. Это позволит начать лечение и реабилитацию раньше и эффективнее.

ОСМС: изменения финансирования, а не помощи

Ряд хронических заболеваний, включая ДЦП, ревматизм и сахарный диабет, будет переведен под систему ОСМС. По словам министра, это административное изменение, которое не влияет на объем или доступность медицинской помощи.

"Меняется только источник финансирования — не сами гарантии", — пояснила Альназарова.

Полная сохранность государственной поддержки

Глава Минздрава заверила, что помощь детям и взрослым с хроническими заболеваниями сохранится полностью: диагностика, лечение, лекарственное обеспечение, наблюдение и реабилитация будут продолжены без изменений. Государство также продолжит оплачивать страховые взносы за социально уязвимые группы.