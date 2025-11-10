18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
10.11.2025, 09:08

Как казахстанцы будут отдыхать в 2026 году: полный гид по праздникам

Новости Казахстана 0 962

Каждый год сайт Учет.kz готовит для своих посетителей подробный календарь праздников и выходных на следующий год. Он помогает спланировать работу, отдых и отпуск. В 2026 году в Казахстане ожидается много переносов праздников, так как значительная часть праздников выпадает на выходные дни. 

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

Основные праздники в Казахстане в 2026 году

  • Новый год – 1–2 января

  • Рождество (православное) – 7 января

  • Международный женский день – 8 марта

  • Наурыз мейрамы – 21–23 марта

  • День единства народа Казахстана – 1 мая

  • День защитника Отечества – 7 мая

  • День Победы – 9 мая

  • Курбан айт – 27 мая

  • День столицы – 6 июля

  • День Конституции – 30 августа

  • День Республики – 25 октября

  • День Независимости – 16 декабря

Январь 2026: Новый год и Рождество

В 2026 году Новый год выпадает на конец недели. Официальные выходные – 1 и 2 января, а Рождество приходится на среду, 7 января.

  • При пятидневной рабочей неделе: работа с 30 по 31 декабря, отдых с 1 по 4 января, работа 5–6 января, отдых 7 января. В сумме: 12 дней выходных и 19 рабочих.

  • При шестидневной рабочей неделе: работа 30–31 декабря, отдых 1–2 января, работа 3, 5–6 января, отдых 7 января. В сумме: 7 дней выходных и 24 рабочих.

Февраль 2026

Праздничных дней в феврале нет.

  • При пятидневной неделе: 8 выходных и 20 рабочих дней.

  • При шестидневной неделе: 4 выходных и 24 рабочих дня.

Март 2026: Наурыз и 8 Марта

  • 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта.

  • Наурыз мейрамы празднуются с 21 по 23 марта. Поскольку 21 и 22 марта – суббота и воскресенье, дни отдыха переносятся на будние, создавая длинные выходные с 21 по 25 марта.

  • При пятидневной рабочей неделе: 13 выходных и 18 рабочих дней.

  • При шестидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.

Апрель 2026

Праздничных дней в апреле нет.

  • При пятидневной неделе: 8 выходных и 22 рабочих дня.

  • При шестидневной неделе: 4 выходных и 26 рабочих дней.

Май 2026: Праздники весны

Май в 2026 году богат на праздники:

  • 1 мая – День единства народа Казахстана

  • 7 мая – День защитника Отечества

  • 9 мая – День Победы (выходной переносится на понедельник, 11 мая)

  • 27 мая – Курбан айт

  • При пятидневной рабочей неделе: 14 выходных и 17 рабочих дней.

  • При шестидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.

Июнь 2026

Праздничных дней нет.

  • При пятидневной неделе: 8 выходных и 22 рабочих дня.

  • При шестидневной неделе: 4 выходных и 26 рабочих дней.

Июль 2026: День столицы

  • 6 июля – День столицы

  • При пятидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.

  • При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.

Август 2026: День Конституции

  • 30 августа выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 31 августа.

  • При пятидневной рабочей неделе: 11 выходных и 20 рабочих дней.

  • При шестидневной рабочей неделе: 6 выходных и 25 рабочих дней.

Сентябрь 2026

Праздничных дней нет.

  • При пятидневной рабочей неделе: 8 выходных и 22 рабочих дня.

  • При шестидневной рабочей неделе: 4 выходных и 26 рабочих дней.

Октябрь 2026: День Республики

  • 25 октября выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 26 октября.

  • При пятидневной рабочей неделе: 10 выходных и 21 рабочий день.

  • При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.

Ноябрь 2026

Праздничных дней нет.

  • При пятидневной рабочей неделе: 9 выходных и 21 рабочий день.

  • При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 25 рабочих дней.

Декабрь 2026: День Независимости

  • 16 декабря – День Независимости

  • При пятидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.

  • При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.

