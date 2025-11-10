Как казахстанцы будут отдыхать в 2026 году: полный гид по праздникам

Каждый год сайт Учет.kz готовит для своих посетителей подробный календарь праздников и выходных на следующий год. Он помогает спланировать работу, отдых и отпуск. В 2026 году в Казахстане ожидается много переносов праздников, так как значительная часть праздников выпадает на выходные дни, сообщает Lada.kz.
Новый год – 1–2 января
Рождество (православное) – 7 января
Международный женский день – 8 марта
Наурыз мейрамы – 21–23 марта
День единства народа Казахстана – 1 мая
День защитника Отечества – 7 мая
День Победы – 9 мая
Курбан айт – 27 мая
День столицы – 6 июля
День Конституции – 30 августа
День Республики – 25 октября
День Независимости – 16 декабря
В 2026 году Новый год выпадает на конец недели. Официальные выходные – 1 и 2 января, а Рождество приходится на среду, 7 января.
При пятидневной рабочей неделе: работа с 30 по 31 декабря, отдых с 1 по 4 января, работа 5–6 января, отдых 7 января. В сумме: 12 дней выходных и 19 рабочих.
При шестидневной рабочей неделе: работа 30–31 декабря, отдых 1–2 января, работа 3, 5–6 января, отдых 7 января. В сумме: 7 дней выходных и 24 рабочих.
Праздничных дней в феврале нет.
При пятидневной неделе: 8 выходных и 20 рабочих дней.
При шестидневной неделе: 4 выходных и 24 рабочих дня.
8 марта выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта.
Наурыз мейрамы празднуются с 21 по 23 марта. Поскольку 21 и 22 марта – суббота и воскресенье, дни отдыха переносятся на будние, создавая длинные выходные с 21 по 25 марта.
При пятидневной рабочей неделе: 13 выходных и 18 рабочих дней.
При шестидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.
Праздничных дней в апреле нет.
При пятидневной неделе: 8 выходных и 22 рабочих дня.
При шестидневной неделе: 4 выходных и 26 рабочих дней.
Май в 2026 году богат на праздники:
1 мая – День единства народа Казахстана
7 мая – День защитника Отечества
9 мая – День Победы (выходной переносится на понедельник, 11 мая)
27 мая – Курбан айт
При пятидневной рабочей неделе: 14 выходных и 17 рабочих дней.
При шестидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.
Праздничных дней нет.
При пятидневной неделе: 8 выходных и 22 рабочих дня.
При шестидневной неделе: 4 выходных и 26 рабочих дней.
6 июля – День столицы
При пятидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.
При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.
30 августа выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 31 августа.
При пятидневной рабочей неделе: 11 выходных и 20 рабочих дней.
При шестидневной рабочей неделе: 6 выходных и 25 рабочих дней.
Праздничных дней нет.
При пятидневной рабочей неделе: 8 выходных и 22 рабочих дня.
При шестидневной рабочей неделе: 4 выходных и 26 рабочих дней.
25 октября выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 26 октября.
При пятидневной рабочей неделе: 10 выходных и 21 рабочий день.
При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.
Праздничных дней нет.
При пятидневной рабочей неделе: 9 выходных и 21 рабочий день.
При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 25 рабочих дней.
16 декабря – День Независимости
При пятидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.
При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.
