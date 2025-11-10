Почему туроператоры в Казахстане не получают обещанную господдержку

С 1 января 2022 года в Казахстане действует программа субсидирования затрат туроператоров за каждого иностранного туриста. Она входит в пакет из семи инструментов государственной поддержки туристической отрасли. Однако на практике эффективность этих мер вызывает серьёзные вопросы, сообщает Lada.kz со ссылкой на travelpress.kz.
Туроператоры могут получить субсидию в размере 15 000 тенге за каждого иностранного туриста, при условии соблюдения правил программы: турист должен провести в Казахстане не менее 3 ночей и 4 дней.
Решения о выделении субсидий принимаются на заседаниях специальной Комиссии, которая собирается по мере поступления заявок, но не реже одного раза в квартал.
По данным Комитета индустрии туризма на 15 октября 2025 года:
Проведено 24 заседания Комиссии;
Одобрено 68 заявок на 10 676 иностранных туристов;
На деле количество туристов, подходящих под условия субсидирования, значительно выше.
Несмотря на отчёты о миллионах туристов, фактические субсидии получают лишь тысячи.
С начала 2025 года из 24 заседаний 13 были перенесены. Основная причина — отсутствие кворума: на встречах присутствовало меньше 7 участников из 13.
Туроператор «KAZIN INTERNATIONAL» сообщил:
«Заявки за 2024 год были поданы в сентябре, заседание комиссии затянули до конца декабря, что не дало возможности исправить мелкие недочеты.»
Такой подход создаёт впечатление искусственного затягивания выплат.
Для подачи заявки туроператорам требуется собрать обширный пакет документов: справки e-Qonaq из гостиниц и руминг-листы. Даже одна ошибка приводит к отклонению всей заявки, без возможности исправить её, несмотря на то, что правила субсидирования предусматривают право на рассмотрение позиции туроператора.
Примеры из практики туроператоров:
«Dook Travel Kazakhstan»: из 8 156 туристов за 2024 год одобрено только 7 783;
«KAZIN INTERNATIONAL»: формальные ошибки, например мелкий шрифт в руминг-листе, приводили к отклонению всей заявки;
«SkyWay LTD»: из 12 000 туристов одобрено лишь 4 000 из-за ошибок, на которые компания не могла повлиять.
Вопрос о законности требования справок e-Qonaq и защите персональных данных туристов остаётся открытым.
Многим туроператорам приходится отстаивать право на субсидии в судах, включая Верховный суд.
В «SkyWay LTD» отмечают, что после судебных решений подход ведомства стал чуть корректнее: теперь единичные ошибки не отклоняют весь пакет, а рассматривают корректные позиции.
Однако выплаты по решениям суда за 2023 год до сих пор не поступили — речь о примерно 3 000 туристах.
Ежегодно на субсидии выделяется 54 млн тенге, и в 2024 году эта сумма была освоена. Но фактические выплаты туроператорам крайне низкие:
«Dook Travel Kazakhstan»: из 116 745 000 тенге одобрено только 30 000 000 тенге;
«SkyWay LTD»: из 60 000 000 тенге выплачено лишь 6 000 000 тенге (~10%).
Возникает вопрос: неэффективное бюджетное планирование или перераспределение средств на другие статьи расходов?
В 2025 году обсуждается передача полномочий по субсидированию от Минтуризма к акиматам областей и городов.
«SkyWay LTD» заявила, что изменения вводятся без обсуждения с отраслью и создают правовую неопределённость;
При комбинированных маршрутах, например, с ночёвками в разных городах, неясно, кто и за что будет платить;
Такие меры противоречат распоряжениям Президента о поддержке отрасли на республиканском уровне.
Средние расходы одного иностранного туриста из дальнего зарубежья составляют 1 200–1 500 долларов США, что создаёт значительный экономический эффект.
Однако туроператоры остаются на передовой, обеспечивая подбор мест размещения, авиаперевозки, экскурсии, маркетинг и PR. При этом меры поддержки доходят до них едва ли в полной мере.
Хотя Президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Олжас Бектенов неоднократно подчеркивали важность развития туризма, на практике программа субсидирования туроператоров неэффективна из-за бюрократии, формальных отказов и задержек выплат.
Система требует серьёзной модернизации, чтобы реальные деньги доходили до туроператоров, которые формируют туристический продукт и приносят доход в экономику страны.
