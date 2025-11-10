18+
10.11.2025, 10:40

Почему туроператоры в Казахстане не получают обещанную господдержку

Новости Казахстана 0 494

С 1 января 2022 года в Казахстане действует программа субсидирования затрат туроператоров за каждого иностранного туриста. Она входит в пакет из семи инструментов государственной поддержки туристической отрасли. Однако на практике эффективность этих мер вызывает серьёзные вопросы, сообщает Lada.kz со ссылкой на travelpress.kz.

gov.cap.ru
gov.cap.ru

Как работает программа субсидирования

Туроператоры могут получить субсидию в размере 15 000 тенге за каждого иностранного туриста, при условии соблюдения правил программы: турист должен провести в Казахстане не менее 3 ночей и 4 дней.

Решения о выделении субсидий принимаются на заседаниях специальной Комиссии, которая собирается по мере поступления заявок, но не реже одного раза в квартал.

По данным Комитета индустрии туризма на 15 октября 2025 года:

  • Проведено 24 заседания Комиссии;

  • Одобрено 68 заявок на 10 676 иностранных туристов;

  • На деле количество туристов, подходящих под условия субсидирования, значительно выше.

Несмотря на отчёты о миллионах туристов, фактические субсидии получают лишь тысячи.

Проблема переносов заседаний

С начала 2025 года из 24 заседаний 13 были перенесены. Основная причина — отсутствие кворума: на встречах присутствовало меньше 7 участников из 13.

Туроператор «KAZIN INTERNATIONAL» сообщил:

«Заявки за 2024 год были поданы в сентябре, заседание комиссии затянули до конца декабря, что не дало возможности исправить мелкие недочеты.»

Такой подход создаёт впечатление искусственного затягивания выплат.

Формальные причины отказов

Для подачи заявки туроператорам требуется собрать обширный пакет документов: справки e-Qonaq из гостиниц и руминг-листы. Даже одна ошибка приводит к отклонению всей заявки, без возможности исправить её, несмотря на то, что правила субсидирования предусматривают право на рассмотрение позиции туроператора.

Примеры из практики туроператоров:

  • «Dook Travel Kazakhstan»: из 8 156 туристов за 2024 год одобрено только 7 783;

  • «KAZIN INTERNATIONAL»: формальные ошибки, например мелкий шрифт в руминг-листе, приводили к отклонению всей заявки;

  • «SkyWay LTD»: из 12 000 туристов одобрено лишь 4 000 из-за ошибок, на которые компания не могла повлиять.

Вопрос о законности требования справок e-Qonaq и защите персональных данных туристов остаётся открытым.

Субсидии через суд

Многим туроператорам приходится отстаивать право на субсидии в судах, включая Верховный суд.

 

  • В «SkyWay LTD» отмечают, что после судебных решений подход ведомства стал чуть корректнее: теперь единичные ошибки не отклоняют весь пакет, а рассматривают корректные позиции.

  • Однако выплаты по решениям суда за 2023 год до сих пор не поступили — речь о примерно 3 000 туристах.

 

Где деньги туроператорам?

Ежегодно на субсидии выделяется 54 млн тенге, и в 2024 году эта сумма была освоена. Но фактические выплаты туроператорам крайне низкие:

  • «Dook Travel Kazakhstan»: из 116 745 000 тенге одобрено только 30 000 000 тенге;

  • «SkyWay LTD»: из 60 000 000 тенге выплачено лишь 6 000 000 тенге (~10%).

Возникает вопрос: неэффективное бюджетное планирование или перераспределение средств на другие статьи расходов?

Перспектива передачи полномочий на местный уровень

В 2025 году обсуждается передача полномочий по субсидированию от Минтуризма к акиматам областей и городов.

  • «SkyWay LTD» заявила, что изменения вводятся без обсуждения с отраслью и создают правовую неопределённость;

  • При комбинированных маршрутах, например, с ночёвками в разных городах, неясно, кто и за что будет платить;

  • Такие меры противоречат распоряжениям Президента о поддержке отрасли на республиканском уровне.

Экономический эффект и реальность

Средние расходы одного иностранного туриста из дальнего зарубежья составляют 1 200–1 500 долларов США, что создаёт значительный экономический эффект.

Однако туроператоры остаются на передовой, обеспечивая подбор мест размещения, авиаперевозки, экскурсии, маркетинг и PR. При этом меры поддержки доходят до них едва ли в полной мере.

Заключение

Хотя Президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Олжас Бектенов неоднократно подчеркивали важность развития туризма, на практике программа субсидирования туроператоров неэффективна из-за бюрократии, формальных отказов и задержек выплат.

Система требует серьёзной модернизации, чтобы реальные деньги доходили до туроператоров, которые формируют туристический продукт и приносят доход в экономику страны.

